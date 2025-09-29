自由電子報
娛樂 最新消息

邱姿雅拚新人獎 母校狂賀宜蘭之光

邱姿雅為了演出《藍色假期》練習台語、學樂器。（公視台語台提供）邱姿雅為了演出《藍色假期》練習台語、學樂器。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邱姿雅憑公視台語台《藍色假期》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎，雖然心情激動，但更多是平靜。家人聽聞消息後既感動又安心，肯定她走上演員專業之路，母校宜蘭五結國中也發文祝賀，封她為「宜蘭之光」。

邱姿雅特別感謝導演劉立、製作人郭斯恒及台語台的信任，還有「貴人」胡智強大力推薦，才有試鏡機會，一試驚豔獲選。胡智強曾拿下金馬新人獎，也在劇中飾演她的青梅竹馬，讓她備受鼓勵。導演劉立則點出她冷靜外表下的「炙熱眼神」，是決定角色與入圍的關鍵。

邱姿雅劇中與陳雪甄、胡智強、五木等實力派對戲，形容每次交流都像上表演課。五木曾入圍新人獎，如今換她接棒，更具傳承意義。《藍色假期》挑戰她大量台語演出，還得學唱台語歌、練吉他，讓她快速成長。邱姿雅笑說表演旅程帶她去到從未想過的地方，希望未來繼續勇於嘗試。

