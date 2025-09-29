早安少女組。’25登台 先慰問花蓮災民

早安少女組。’25昨天上午抵台，吸引百名粉絲接機。

（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本女團「早安少女組。’25」今晚7點將在Zepp New Taipei開唱，昨受訪預告將有台北場專屬歌單，隊長野中美希更向花蓮致意，「聽說最近在花蓮發生很嚴重的災情，藉此機會向災民致上最深的慰問。」

早安少女組。’25成員岡村譽（前排左起）、羽賀朱音、牧野真莉愛、小田櫻、野中美希，弓桁朱琴（後排左起）、井上春華、櫻井梨央及山崎愛生昨在飯店受訪，對珍奶相當期待。（Welcome Music提供）

成員昨抵台吸引百名粉絲接機，還有人自製應援牌寫著「早安美又香」力挺，岡村譽難忘肉汁滿溢的小籠包，好吃到想幫小籠包寫歌，鳳梨酥、珍奶也是她們此次的目標。記者則推薦台灣早餐店的人氣美食「蛋餅」，讓9位女孩都直呼好想吃吃看。

已經學中文半年的野中美希，昨說出「我喜歡台灣，我喜歡咖啡，我想喝台灣的咖啡，我好想見到早安少女組。’25的粉絲。」努力的模樣獲得掌聲。牧野真莉愛則穿著日職火腿鬥士隊的球衣，透露有關注古林睿煬、孫易磊等台灣選手，不過最喜歡的是陽岱鋼，更當場高唱他的應援曲，希望有一天能收到中職球團邀請來演出。

