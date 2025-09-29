黑潮島嶼搶16金》吳念軒穿紅內褲求好運 黃河自爆情變沒情傷

黃河（左起）、劉承恩、睦媄、吳念軒以《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60，四人現身分享喜悅。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》風光入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）16項大獎，吳念軒、黃河、睦媄、劉承恩昨出席記者會分享心情。吳念軒形容得知好消息時「像中樂透」，在家抱著愛犬爆哭；黃河則在睡夢中被電話吵醒，還以為工作遲到。

吳念軒隔7年再叩關金鐘，一舉入圍男主角獎，他當下滿滿的感動，笑著笑著就流淚了，女友張芷瑄甜蜜鼓勵：「我知道你一定可以。」未來岳父、《角頭》監製張威縯也傳訊息恭喜。談到會帶什麼幸運物，他坦言之前參加典禮都會穿紅內褲，笑喊：「這次我應該要換一件新的！」

黃河連續2年入圍金鐘迷你劇集男配角獎，他同時也是《聽海湧》的表演指導，這回與朱宥丞上演「師徒對決」，坦言：「看到他們入圍比我自己入圍還開心，這就是我最一開始教表演的本意，看到跟大家一起入圍一年一度的同學會。」

黃河與圈外女友交往2年多，先前不諱言想結婚，但要等到「天時地利人和」。昨被問及女友相關問題，他一度避談，最後才承認分手，「我都花時間在工作，分身乏術。」至於是否有情傷？他回：「沒有！」

放榜當時睦媄在銀行辦事，不知自己入圍女配角，笑說：「怕過號不敢接電話。」她為拍戲特地到綠島學習口音，「現在有時候還會留著，一時改不回來」；劉承恩入圍男配角，與黃河形成「網內互打」，他說：「我不覺得有廝殺，反而覺得開心好玩。」

