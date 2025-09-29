自由電子報
娛樂 最新消息

廉惠蘭星運夯怕被定型 想演一輩子戲

廉惠蘭今年隨電影《徵人啟弒》登上威尼斯影展紅毯。（龍祥電影提供）廉惠蘭今年隨電影《徵人啟弒》登上威尼斯影展紅毯。（龍祥電影提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「最強綠葉」廉惠蘭今年以韓劇《苦盡柑來遇見你》第3度奪下百想最佳女配角獎，接下來又以朴贊郁新片《徵人啟弒》登上威尼斯影展，事業運大爆發；她直言人氣只是一種趨勢，總有一天會消失，「即使角色很小也想要一輩子演戲。」

廉惠蘭在《徵人啟弒》飾演一名試鏡落選的女性，帶著強大動力一次次重新站起來，她說：「身為一名演員，夢想是希望透過作品講述更多女性的故事，而不只是功能性的被消費。」

廉惠蘭曾演過《黑暗榮耀》、《假面女郎》、《山茶花開時》等佳作，韓媒形容她即使只是配角，演技精彩度卻不亞於主角；廉惠蘭說：「能遇到多樣化的女性角色很興奮又感動，總覺得演完後得到一筆豐厚的財富。」

不過她也坦言，演戲最害怕是形象被固定，「雖然在《苦盡柑來》演母親很幸福，但如果其他作品都是一樣的風格，也會有負擔」，透露會繼續嘗試各式各樣的演出。

