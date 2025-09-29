自由電子報
娛樂 最新消息

奧斯卡名導砸9.8億 獻給家鄉《拿坡里》美麗情書

奧斯卡名導保羅索倫提諾以《拿坡里的美麗傳說》聚焦人生各個階段。（海鵬提供）奧斯卡名導保羅索倫提諾以《拿坡里的美麗傳說》聚焦人生各個階段。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕奧斯卡名導保羅索倫提諾豪砸9.8億台幣拍攝史詩巨作《拿坡里的美麗傳說》，講述「帕特諾佩」（希臘神話中拿坡里護城女神之名）女孩的70年成長故事，橫掃義大利奧斯卡大衛獎最佳影片、導演及男女主角等15項大獎提名。

瑟麗絲戴達拉波達堪稱義大利魅力的完美化身。（海鵬提供）瑟麗絲戴達拉波達堪稱義大利魅力的完美化身。（海鵬提供）

女主角帕特諾佩的美貌令無數人羨慕，卻也為她的人生帶來悲劇，即便她擁有完美外貌，但情感寂寥，反倒最在意知識的攝取。飾演「帕特諾佩」的女星瑟麗絲戴達拉波達堪稱魅力的完美化身，不僅獲外媒讚譽「光彩奪目」，並榮獲義大利「竄升之星」大獎

保羅索倫提諾表示電影是獻給家鄉拿坡里的一封情書，「當我思考一位現代英雄時，很自然的覺得她應該是位女英雄，而不是男性。」強調女性所經歷的，遠比男人的史詩旅程更具英雄色彩。《拿坡里的美麗傳說》將於10月24日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

