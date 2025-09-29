席琳娜辦夢幻婚禮 唯美嫁製作人 閨密泰勒絲全程隱身

席琳娜穿著露背唯美婚紗，和班尼法蘭柯完成夢幻婚禮，收到許多祝福。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕33歲的席琳娜結婚了！美西時間27日她和大她4歲的製作人未婚夫班尼法蘭柯在加州聖塔芭芭拉舉行童話般夢幻婚禮，現場聚集約170位親友出席，席琳娜閨密泰勒絲還有眾多藝人好友到場祝福，成為夫妻後，班尼也開心在社群寫下：「我現實生活中的妻子」

班尼和席琳娜交往近兩年，終於成為夫妻，席琳娜在婚禮完成後才在社群分享超甜婚紗照和影片，她穿著露美背婚紗，兩人牽手在草地上走跳，她也開心秀出鑽石婚戒，還甜蜜親吻老公，她分享的喜訊，短短10小時就在IG收到超過1300萬人按讚祝福。

為了參加班尼和席琳娜婚禮，賓客們前一晚住在一晚要價3500美金（約台幣10.6萬元）的El Encanto酒店，而婚宴辦在希望農場的一處私人豪宅，曾和席琳娜一起演出《破案三人行》的史提夫馬丁和馬丁肖特都來參加她的婚禮，芭黎絲希爾頓和歌手紅髮艾德也來獻上祝福。

傳言席琳娜砸大錢請保鑣團隊護衛隱私，泰勒絲雖搭乘私人飛機抵達現場，但從下機開始就被一整排黑傘嚴密包圍不讓她曝光。而賓客收到的喜帖上印有席琳娜和班尼名字「S」和「B」的字首組合，還有一枝看似乾燥花的滿天星，象徵純潔的愛與承諾。

