娛樂 最新消息

盧廣仲辦到了！放下吉他放下遭霸凌不安全感 搞笑搞哭搞嗨3千觀眾

盧廣仲演唱會讓歌迷情緒變化很大。（寬宏藝術x添翼文創提供）盧廣仲演唱會讓歌迷情緒變化很大。（寬宏藝術x添翼文創提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕三金得主盧廣仲昨晚在台北國際會議中心順利完成第三場全新主題演唱會「HeartBreakFast傷心早餐店」，開場沒多久就搞笑說：「聚在這有氣質的場合，讓我們冥想8分鐘。」但他才冥想1分多鐘就停止，之後他聽到樂手的鼓刷聲，直說：「很像心靈掃帚，有掃去心塵蟎嗎？」

盧廣仲難得全場沒有彈吉他，獻唱台語歌《繁華攏是夢》和《愚人節快樂》等多首歌曲，結束前他開心說：「我辦到了！」沒想到自己可以純唱歌，但也自爆：「我小時候被霸凌，對人恐懼，抱著吉他，胸前有東西就會覺得可以給我安全感，所以抱吉他10多年，今年終於放下吉他了。」他也暖對全場3000粉絲說：「我找到更能代表吉他，比吉他更安全的東西，就是坐在台下的你們。」接著獻唱《一百種生活》。

盧廣仲走入觀眾席，全場嗨翻。（寬宏藝術x添翼文創提供）盧廣仲走入觀眾席，全場嗨翻。（寬宏藝術x添翼文創提供）

演唱會有歡樂也有感動，盧廣仲選唱已故好友方大同《LOVE SONG》、《才二十三》等組曲，重現過去方大同打電話給他喊他名字的聲音，以及兩人的珍貴合照，不少歌迷感動落淚。但觀眾情緒還沒沉澱，他下首歌《我愛你》突然下台，並一樓一樓往上爬接近每一區的歌迷，全場粉絲瘋狂了，接著帶來《早安，晨之美！》。

盧廣仲回想：「我人生第一次大型演唱會就在這邊（TICC）， 謝謝你們和我一起平安快樂長大，有沒有快樂不知道，但平安很重要。」他也帶來「廣式情歌」，一連獻唱《魚仔》、《幾分之幾》等歌迷愛歌，安可則帶來《刻在你心底的名字》，完成台北場他將到澳洲、星馬等更多城市展開世界巡演。

