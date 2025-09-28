自由電子報
娛樂 最新消息

〈送暖到花蓮〉高宇蓁親搬物資 鍾欣凌蓋「影后澡間」

高宇蓁（中）和公司同事把民生必需品打包快遞到花蓮災區。（翻攝自臉書）高宇蓁（中）和公司同事把民生必需品打包快遞到花蓮災區。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕樺加沙颱風重創花蓮，不少藝人紛紛伸出援手。亮哲募集物資奔走、高宇蓁帶著同事到大賣場採買，希望將暖意送進災區；鍾欣凌、杜詩梅則打造臨時沐浴房，解決災民最迫切的洗澡需求。

杜詩梅。（翻攝自臉書）杜詩梅。（翻攝自臉書）

杜詩梅分享，當初腦中閃過「想讓大家可以洗個澡！」好友鍾欣凌立刻匯款支持。她笑稱這些澡間可以叫「影后澡間」，因為有「最親愛的胖天使」撐腰。鍾欣凌補充，她負責出錢，杜詩梅衝現場，分工明確。太巴塱教會和光復國小將設置24間澡間，杜詩梅感性說：「開始是美好的、過程是痛苦的、結果是浪漫的。」透露已有人預約，「能洗掉汗水和泥濘、洗去疲憊，就是最好的休息。」

鍾欣凌（圖）和杜詩梅是好閨密，也一起送暖花蓮。（翻攝自臉書）鍾欣凌（圖）和杜詩梅是好閨密，也一起送暖花蓮。（翻攝自臉書）

高宇蓁採買後回到公司，立刻和同事分工打包，紙箱上寫著「天災無情．人間有愛」。她也親自搬物資上貨車，表示：「或許不能解決所有問題，但希望這份心意能帶來安心。」

亮哲則在社群張貼資訊，召集王淑娟、謝承均、連靜雯等人的愛心，並找集散地與貨車運送。他坦言不選擇單純捐款，而是直接蒐集物資，因為「捐款後還要花時間採買，不如直接把物資送進去，能更快幫助到光復鄉民。」

點圖放大header
點圖放大body

