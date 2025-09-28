自由電子報
娛樂 最新消息

古天樂力挺！許光漢魅力橫掃香江-同志神片名導親點 進行曲入選清邁影展開幕片

古天樂（右）前天現身《他年她日》香港首映會，同框男主角許光漢（左）、監製張艾嘉。（甲上娛樂提供）古天樂（右）前天現身《他年她日》香港首映會，同框男主角許光漢（左）、監製張艾嘉。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《他年她日》亞洲走透透，繼韓國、越南及新加坡之後，前天前往香港舉行首映會及影人見面會，港星古天樂也現身力挺，現場星光熠熠。結束亞洲巡迴之後，電影將在明天凱旋回台，於信義威秀中庭舉行星光首映會，屆時許光漢、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤等演員將齊聚一堂。

古天樂力挺！許光漢魅力橫掃香江-同志神片名導親點 進行曲入選清邁影展開幕片劉育仁（左起）、牧森、余杰恩演出的電影《進行曲》將在東南亞上映。
（未來進行曲提供）

電影前往新加坡宣傳，喜劇演員李國煌現身與許光漢等人交流，新加坡粉絲看到許光漢像失了神，高舉手機拍攝難得到來的偶像。

前天的香港影人見面會上，大家好奇「光林CP」如何培養默契，許光漢表示：「我們拍攝時間短又緊湊，常常要立即進入情緒，袁澧林很活潑，也幫助我快速投入角色。」袁澧林則笑說：「雖然片中安晴冷靜克制，但我私下其實滿活潑的，和光漢合作很愉快。」

另一部電影《進行曲》則將在泰國、柬埔寨及寮國上映，該片獲得執導過同志愛情電影《愛在暹邏》的名導楚克親點，成為清邁影展開幕片。監製陳慧如坦言，一開始擔心翻譯及文化落差，沒想到有許多年輕觀眾哭了好幾次，讓她放下心來，陳慧如也關注到，觀眾十分很好奇男主角們的後續發展，正好反映泰國BL市場獨樹一幟的特色。

