阿信合體林柏宏飆歌 影迷賺到了─慶《96分鐘》票房破億 電影院變演唱會

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天主唱阿信昨天驚喜現身台北的電影院，力挺破億動作片《96分鐘》，更與男主角林柏宏驚喜合唱嗨翻全場。阿信不忘爆料：「要敲他比敲周董還難敲！」讓林柏宏聽了趕緊澄清：「我不是專業歌手，擔心我真的做不到，非常難得可以在電影院唱歌給大家聽！」

阿信（左）驚喜現身，與林柏宏（中）以及法蘭一起合唱。（相映音樂提供）

阿信是《96分鐘》的音樂統籌，旗下藝人包括創作女團「BOOM！怪物星人」、法蘭、「Ray」黃霆睿昨天齊聚一堂登台，直接把電影院變成了演唱會現場。

「BOOM！怪物星人」打頭陣演唱形象宣傳曲《敵手》，緊接著黃霆睿演繹《Don’t Tell Me Who I Am》；法蘭登台詮釋《他們依然愛著》，最後則與林柏宏對唱《What Am I Fighting For》，而當阿信驚喜出場時，立刻引爆全場影迷尖叫。

林柏宏表示：「第一次有機會在電影院裡面唱歌，是非常特別的經驗，而且很驚喜能跟法蘭和信哥一起合唱，很緊張但也感覺很熱血。」

阿信打趣：「我從小就是柏宏的影迷，很榮幸這次能為電影《96分鐘》做音樂。」林柏宏聽了回應：「謝謝信哥大力宣傳！」接著阿信反問：「你怎麼沒有考慮自己唱主題曲？」林柏宏笑回：「我不好意思。」

阿信提到林柏宏當年是歌唱選秀節目出身，根本「一出道就是歌手」，林柏宏則幽默回應：「我只能說是選手。」昨天阿信露面力挺《96分鐘》，不忘把舞台最重要位置留給男主角，笑稱：「今天讓你當主唱，站C位！」超級暖心。

