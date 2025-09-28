自由電子報
娛樂 最新消息

李雅英清空IG追蹤曝真相 盼到花蓮做公益

啦啦隊女神李雅英（左起）、丹丹、檸檬、禾羽、秀秀子、巫苡萱、橘兒超香合體，為公益演唱會帶來精彩表演。（記者胡舜翔攝）啦啦隊女神李雅英（左起）、丹丹、檸檬、禾羽、秀秀子、巫苡萱、橘兒超香合體，為公益演唱會帶來精彩表演。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神禾羽、李雅英、巫苡萱、秀秀子、檸檬、丹丹、橘兒等人昨為「不浪了！公益演唱會」登場表演，身為公益代言人的禾羽帶來多首精彩歌曲，以台語組曲掀起全場大合唱，更與其他啦啦隊女孩們有精彩互動。

李雅英日前清空IG追蹤，昨強調只是重新做整理。（記者胡舜翔攝）李雅英日前清空IG追蹤，昨強調只是重新做整理。（記者胡舜翔攝）

韓籍啦啦隊女神李雅英日前清空IG追蹤人數，此舉被猜測是否將退出富邦，李雅英表示：「真的沒有太大的意義，沒有想到追蹤人數引起大家關注。」好友檸檬則幫忙緩頰說：「她只是想要重新整理而已，沒想到大家都在問。」李雅英也強調這之後會慢慢加回來，至於明年李雅英是否會留在富邦，她則低調回答：「我希望。」

李雅英以前曾到花蓮做公益，有感近期花蓮風災，她也盼之後還能再去做公益、介紹當地的美好，而家鄉在花蓮鳳林的巫苡萱坦言很不捨當地發生災情，並透露她的老家跟家人們沒有受到影響。

