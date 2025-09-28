范怡文明年辦個唱 出道逾40年美好首奪冠

范怡文（右）到北流參加活動，與粉絲分享出道至今的心路歷程。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕范怡文11月將登上台北大巨蛋參加「民歌大團圓」演唱會，近來獲邀擔任北流「週三耳朵俱樂部」導覽嘉賓，現場分享出道40年的歌唱生涯，讓粉絲聽得入迷，她也宣布明年將舉辦個人演唱會的好消息。

范怡文1985年與張清芳合唱了《這些日子以來》聲名大噪，隔年推出個人首張專輯《夜那樣深》，出道超過40年的她，在活動細數過往經典，她回憶以前早期打歌時，都被規定要穿同一件服裝整整一個月，只為了讓粉絲看了有更熟悉的感覺。

除了回顧經典，范怡文近年持續推出音樂作品，包括蕭煌奇為她量身打造《把自己寵壞》，上月發行的新歌《美好時光》更在「BEST好歌榜」奪下冠軍，成了她出道以來第一首冠軍作品。

62歲的范怡文也維持著絕佳狀態，范怡文笑言凍齡的秘訣在於自律，她每天運動至少兩小時，飲食也很注意，要做到營養均衡。

