娛樂 最新消息

世界末日開唱嗨喊︰來都來了，就要開心 TRASH阿夜和頤原看到飆淚

Nakajin（左）、Saori表演十分精彩，讓全場聽得如癡如醉。（大鴻藝術提供）Nakajin（左）、Saori表演十分精彩，讓全場聽得如癡如醉。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本樂團「世界末日」SEKAI NO OWARI暌違6年來台，團長Nakajin竟以中文大喊︰「來都來了，就要開心。」笑翻全場4500名歌迷，台灣樂團「TRASH」的成員阿夜自首「這句話是我教的」，並大讚表演相當精彩，讓他看到哭了。

SEKAI NO OWARI首度站上北流，近20首歌曲唱好唱滿。（大鴻藝術提供）SEKAI NO OWARI首度站上北流，近20首歌曲唱好唱滿。（大鴻藝術提供）

他們昨帶來整整2小時的演出，獻唱《Utopia》、《RPG》及《最高到達點》等近20首歌曲，讓全場聽得如癡如醉。鋼琴手Saori誠意滿滿，以一連串的中文與粉絲打招呼，笑說中文太難、練習了很久，開心有死忠歌迷及新朋友的支持，更看到台下舉著「歡迎世界末日回來台灣」的手幅，讓她十分驚喜。

TRASH的阿夜（左）、頤原現身演唱會，兩人都看到哭了。（記者廖俐惠攝）TRASH的阿夜（左）、頤原現身演唱會，兩人都看到哭了。（記者廖俐惠攝）

Nakajin以中文大喊「暌違6年來到台北，我很開心」，稱台北對他來說是很有回憶的地方，第一次海外演出在台北之外，他與DJ LOVE首次出國也是獻給台灣，這次來台又認識了TRASH的成員，滿載而歸。TRASH的阿夜、頤原在觀眾席比出大拇指，大讚歌詞感人、談話環節分配精彩，聽到一半就哭了，阿夜更笑虧：「我們是《重感情的廢物》，歌如其名。」

