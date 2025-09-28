自由電子報
娛樂 最新消息

（人物專訪）周厚安雙料入圍金鐘 感謝新婚老婆旺夫 甜爆求婚細節

周厚安出道11年首次入圍金鐘，便雙喜臨門，讓他開心到不行。（記者王文麟攝）周厚安出道11年首次入圍金鐘，便雙喜臨門，讓他開心到不行。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門，不僅和交往6年的圈外女友Kelly登記結婚，更入圍金鐘60的兩個獎項，包括《聽海湧》角逐迷你劇男配角獎，與大霈搭檔《Wow！Taiwan》也入圍生活風格節目主持人獎，似乎頗呼應台灣俗諺「娶某前、生子後」的好運，他笑說：「我老婆真的旺夫！真的很感謝她。」

爸爸周華健（左起）、媽媽康粹蘭和周厚安以及老婆Kelly溫馨合照。（周厚安提供）爸爸周華健（左起）、媽媽康粹蘭和周厚安以及老婆Kelly溫馨合照。（周厚安提供）

★朋友重逢升格戀人 婚後交出理財大權

昨是他婚後首度受訪，周厚安指出老婆Kelly是台灣人，和他同齡，19歲因共同朋友介紹認識，當時僅止於一般朋友，甚至一度淡忘彼此。直到29歲再重逢，反而愈聊愈投緣。

周厚安過去與父母同住，是「活在當下」型，開銷毫無節制；直到與Kelly同居，才被她點醒學會未雨綢繆，如今已把理財大權全交給老婆處理。

交往近7年，Kelly因個性低調，連同事都不知道她的老公是周厚安。周厚安自小因父親周華健的關係，成長過程一直在鎂光燈下，深知隱私的重要，因此極少談論感情，也不讓老婆公開露臉，「這是我能為她守護的一部分。」

談到求婚，他笑著分享Kelly早早就「下馬威」提醒過他：「要是敢給我在大庭廣眾下求婚，我直接翻臉！」所以他去年低調在家中玄關求婚，當時Kelly還在脫鞋，他卻突然下跪，讓Kelly嚇了一跳。他求婚詞沒有草稿卻真心流露，甚至脫口而出中英夾雜的情話：「跟妳在一起這段時間，妳讓我成長很多，讓我越來越好。」兩人相視傻笑，最後Kelly一句「好啦、好啦」答應。

周厚安（左）在《聽海湧》指著塚原大助（右）飆罵。（公視提供）周厚安（左）在《聽海湧》指著塚原大助（右）飆罵。（公視提供）

★老爸幽默評價演技 驚艷尬戲塚原大助

此外，他在影集《聽海湧》飾演澳洲軍事檢察官，爸爸周華健對他的演出幽默給出評語：「3個兄弟演得比你好！」但也誇導演是他的伯樂，「有看到你在進步、用心。」

周厚安提到和日本演員塚原大助在法庭的對手戲，堪稱「魔王場」。他提到兩人開拍前第一次見面還會小酌、聊天，但正式開拍後，私下從不聊天，因為塚原大助嚴肅沉浸在角色，「他對戲時完全不眨眼，帶著殺氣，好像有一陣風撲面而來。我被嚇到、也被驚艷到。」最後兩人甚至比拚看誰能更久不眨眼。

點圖放大header
點圖放大body

