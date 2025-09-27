舒淇《女孩》太神了 釜山影展奪導演獎 淚謝侯孝賢

舒淇執導處女作《女孩》在國際上獲得佳績，嗨奪最佳導演獎。

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第30屆釜山影展昨天閉幕，舒淇以首度自編自導的電影《女孩》獲得最佳導演獎，也是首位入圍並獲獎的女導演，她提到恩師侯孝賢時忍不住落淚，「沒有侯孝賢就沒有我的第一部當導演的戲，就沒有《女孩》。」

舒淇初試啼聲就一鳴驚人，執導處女作《女孩》在國際上獲得佳績。

釜山影展首次設立主競賽單元，昨下午傳出舒淇執導的《女孩》被影展方「召回」，當時她正準備飛往米蘭參加時尚活動，她立刻調整行程，特地飛回釜山親自出席，足見這部作品對她的重要性。

果然昨晚她就獲頒最佳導演獎，舒淇初試啼聲就得獎，格外受關注。她上台直呼好緊張，感謝影展、評審給予的肯定，並自認是「老天爺比較眷顧的那一個」，同時感謝監製葉如芬、攝影師余靜萍、剪接師張叔平及林強等台前幕後可愛的工作人員，也謝謝投資方義無反顧的支持。

舒淇感謝從小到大都一直鞭策她的父母，還有一直支持、包容她的先生馮德倫，幽默笑說：「謝謝他娶了一個常常不在家的女人。」舒淇也感謝這30年來電影大神的滋潤，讓她能夠拍到《女孩》這部電影，並鼓勵所有內心有傷痛的女孩們，「希望妳們可以勇敢走出美好的未來，謝謝。」《女孩》將於10月31日上映。

