自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舒淇《女孩》太神了 釜山影展奪導演獎 淚謝侯孝賢

舒淇《女孩》太神了 釜山影展奪導演獎 淚謝侯孝賢舒淇執導處女作《女孩》在國際上獲得佳績，嗨奪最佳導演獎。
（甲上提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第30屆釜山影展昨天閉幕，舒淇以首度自編自導的電影《女孩》獲得最佳導演獎，也是首位入圍並獲獎的女導演，她提到恩師侯孝賢時忍不住落淚，「沒有侯孝賢就沒有我的第一部當導演的戲，就沒有《女孩》。」

舒淇《女孩》太神了 釜山影展奪導演獎 淚謝侯孝賢舒淇初試啼聲就一鳴驚人，執導處女作《女孩》在國際上獲得佳績。
（甲上提供）

釜山影展首次設立主競賽單元，昨下午傳出舒淇執導的《女孩》被影展方「召回」，當時她正準備飛往米蘭參加時尚活動，她立刻調整行程，特地飛回釜山親自出席，足見這部作品對她的重要性。

果然昨晚她就獲頒最佳導演獎，舒淇初試啼聲就得獎，格外受關注。她上台直呼好緊張，感謝影展、評審給予的肯定，並自認是「老天爺比較眷顧的那一個」，同時感謝監製葉如芬、攝影師余靜萍、剪接師張叔平及林強等台前幕後可愛的工作人員，也謝謝投資方義無反顧的支持。

舒淇感謝從小到大都一直鞭策她的父母，還有一直支持、包容她的先生馮德倫，幽默笑說：「謝謝他娶了一個常常不在家的女人。」舒淇也感謝這30年來電影大神的滋潤，讓她能夠拍到《女孩》這部電影，並鼓勵所有內心有傷痛的女孩們，「希望妳們可以勇敢走出美好的未來，謝謝。」《女孩》將於10月31日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中