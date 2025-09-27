自由電子報
娛樂 最新消息

周興哲失聲挨針開唱 鏤空戰袍撩粉-四度攻蛋興奮失眠 新鋼琴上陣出狀況

周興哲健身有成，開唱時常脫衣放送粉絲福利。（星空飛騰提供）周興哲健身有成，開唱時常脫衣放送粉絲福利。（星空飛騰提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周興哲昨晚重返小巨蛋，連3天舉辦「Odyssey旅程」巡迴演唱會，票房完售共計有4萬人朝聖，票房推估破億元。第四度攻蛋的他依舊興奮到失眠，沒想到近來感冒失聲，換上全新鋼琴演出硬體又出狀況，只能苦笑說：「從來沒有發生過！」更暖心向觀眾喊話：「sorry guys，等我一下。」

周興哲重返小巨蛋，心情依舊非常興奮。（星空飛騰提供）周興哲重返小巨蛋，心情依舊非常興奮。（星空飛騰提供）

為了小巨蛋的返場，周興哲開場以全新英挺的軍裝登台，接著換成黑色鏤空戰袍秀肌肉，率領舞者帶來《That’s All》、《說太多》等嗨歌，身材若隱若現的他不忘撩粉：「你們想看我脫衣服嗎？」

周興哲開場熱力唱跳，率領舞者連飆多首快歌。（星空飛騰提供）周興哲開場熱力唱跳，率領舞者連飆多首快歌。（星空飛騰提供）

首場周興哲看來有些疲態，透露因為感冒失聲，「我其實喉嚨有點發炎，昨天打針，今天吃藥又打類固醇。」透露爸媽請了護理師，「我跟她（護理師）說謝謝妳幫我打這一針，因為演唱會第一天很重要，結果護士說：『必須的，因為我就是看今天，沒有要看你唱對嘴。』」幸好正式登台嗓音已經沒有問題。

周興哲感謝首場觀眾的熱情應援，「今天星期五，謝謝大家塞車還來這邊，我的演唱會就是像KTV，哪邊尖叫聲大聲，我就會靠近哪裡。」

而當周興哲準備自彈自唱《受夠》之前，才開心向粉絲介紹全新的訂製鋼琴，無奈卻突然彈不出聲音，他二度起身向歌迷話家常，工作人員則上台進行修復，他一度對觀眾「比YA」苦中作樂，感謝粉絲的體諒。

周興哲在演唱會上也帶來《永不失聯的愛》、《Let It Go》、《最後一堂課》等夯曲，還有《以後別做朋友》、《你，好不好》、《如果雨之後》和《怎麼了》等多首MV點閱都破億的金曲，讓滿場粉絲跟著大合唱。

周興哲上次攻蛋仍未結婚，如今升格二寶爸，不忘向坐在包廂的愛妻趙岱新甜蜜告白，放閃說：「現在回家有個family，真的非常完整，真的很謝謝妳，I love you」。

