娛樂 最新消息

日本遊戲鬼才出馬站台 小島秀夫大師講堂衝鋒

2025金馬影展找來遊戲鬼才小島秀夫出席大師講座，並擔任金馬獎頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）2025金馬影展找來遊戲鬼才小島秀夫出席大師講座，並擔任金馬獎頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬影展持續擴展影迷想像界線，昨宣布邀請以《潛龍諜影》、《死亡擱淺》系列遊戲享譽全球的日本遊戲鬼才小島秀夫來台，放映精選5大經典，他更確認出席《衝鋒飛車隊》映後大師講堂現身說法。

本身是影癡的小島秀夫對電影如數家珍，社群帳號自介上甚至寫道「我的身體70%是由電影構成的」。他以獨特的戲劇性打造充滿美感與詩意的遊戲世界，透過龐大宏觀的敘事，創造深具意義的角色，展現電子遊戲和玩家互動的各種可能。

小島秀夫這次特別為金馬影展挑選《天國與地獄》、《2001：太空漫遊》、《計程車司機》、《銀翼殺手最終版》與《衝鋒飛車隊》5部影響他人生和創作的經典電影。他除了將主講《衝鋒飛車隊》，另外4部影片將由各領域玩家代表和台灣影人進行精彩映後對談。2025金馬影展於11月6日至23日展開。

