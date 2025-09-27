周遊心繫花蓮災情 捐457萬號召賑災

周遊（左）與丈夫李朝永心繫花蓮災情，透過獅子會的名義捐出457萬。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕周遊、李朝永、班鐵翔、李炳輝、陸一龍、侯麗芳、林在培等百位資深藝人昨出席「114年關懷演藝人員中秋聯歡餐會」，藝人朋友互相關懷、互動熱絡，其中李朝永、周遊夫婦心繫花蓮災情，透過獅子會名義捐出15萬美金（約台幣457萬元）。

周遊受訪表示，感謝這個基金會能夠舉辦此次餐敘，很多資深藝人都很期待，因為可以見到好久不見的老朋友。而她對於花蓮災情也感到很難過，已透過獅子會的名義捐出約457萬台幣，私下還會繼續號召親朋好友一起樂捐。

日前剛以大愛戲劇《你好，我是誰2》獲得亞洲影視內容大獎最佳男配角的班鐵翔，他在該劇與江祖平有對手戲，日前江祖平控電視台高層兒子龔益霆性侵下藥等，班鐵翔表示自己跟女演員私下都不太接觸，「江祖平是個好演員，對戲時能感受到她的真誠。」他也說發生這種事希望當事人安好，盼事件能有圓滿處理。

