娛樂 最新消息

杜汶澤模仿吳慷仁捲舌 猛虧最佳舌頭很會舔

杜汶澤在《零日攻擊》演出反派，自認看了很多壞人，不需要做角色功課。（記者陳奕全攝）杜汶澤在《零日攻擊》演出反派，自認看了很多壞人，不需要做角色功課。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕杜汶澤昨宣傳影集《零日攻擊》，他主演第九集《突圍》今晚播出，這齣戲將報名明年金鐘獎，問他會不會像吳慷仁一樣不願報名？他說現在拍戲就是享受過程、讓自己開心就好，不在乎獎項，並模仿起吳慷仁在小紅書拍的中國捲舌音影片，提議金鐘獎可以設立「最佳舌頭獎」，吳慷仁絕對會報名。

他一語雙關稱吳慷仁捲舌音，「他講這普通話口音好厲害啊，舌頭這麼會捲、這麼會舔。」然而杜汶澤過往也在中國拍戲，是否融入當地口音？他立刻回「沒有」，指出過去曾在中國和王寶強、小瀋陽拍電影，當時小瀋陽一口北京腔，連邀請他抽菸的問句，杜汶澤都聽不懂，還反問「小先生，你在講什麼」，接著不忘酸吳慷仁：「想必他一定能聽得懂。」

而近日中國男星于朦朧離奇墜樓身亡，死因眾說紛紜，甚至傳出與娛樂圈「潛規則」有關，引來各界揣測。被問及此事，杜汶澤心有戚戚焉認為不管什麼國家的人，生命都值得尊重，「中國是不尊重生命的國家，這新聞在中國發生，本身不是新聞。」

杜汶澤（右）與莊凱勛在《零日攻擊》有很多對手戲 。（牽猴子提供）杜汶澤（右）與莊凱勛在《零日攻擊》有很多對手戲 。（牽猴子提供）

此外，杜汶澤在《零日攻擊》飾演大反派，戲裡不只害死多條人命，還趁莊凱勛服刑時性侵他的老婆。對於這場侵犯的戲，杜汶澤說過去曾在日本拍電影，當時連續6天和不同女優拍床戲，因此床戲經驗頗豐富。

