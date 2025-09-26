自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林廷憶新人逆襲爭戲后 驚喜受寵封謝盈萱誇誇狂魔

林廷憶（左起）在《影后》和老將謝盈萱、謝瓊煖、陳庭妮等人對戲，一點都不羞怯。（Netflix提供）林廷憶（左起）在《影后》和老將謝盈萱、謝瓊煖、陳庭妮等人對戲，一點都不羞怯。（Netflix提供）

記者蕭方綺／專訪

今年24歲的林廷憶出道第5年，就以第三部長劇集《影后》拿到金鐘戲后門票，將對上謝盈萱、楊謹華、柯佳嬿和張鈞甯、曾沛慈。然而她對自己詮釋《影后》的新人「史艾瑪」心有戚戚焉，透露合作編導嚴藝文和雙金影后謝盈萱時學到「震撼教育」。

24歲的林廷憶首度入圍金鐘，就面臨后冠之爭。（正常人影業提供）24歲的林廷憶首度入圍金鐘，就面臨后冠之爭。（正常人影業提供）

她認為嚴藝文是個溫暖的導演，放任演員做各種表演。開拍第一天，她拍戲時衣服一直拉不好，容易走光，沒想到嚴藝文也不糾正，只是輕鬆開玩笑：「大不了就露點囉！」讓林廷憶瞬間放鬆，她原本還很緊張是不是自己的問題，「一直找不到好的角度，但導演一句話就打消我的焦慮。」

印象深刻的還有謝盈萱為她租房的戲，謝盈萱講完第一句台詞，明明沒有卡詞，卻馬上說「不好意思，我再來一次」，對自己的專業有高標準，讓林廷憶學到一課，她表示：「我沒想過演戲是這樣，一句話都不放過，要呈現這角色最好的一面。」

她還說謝盈萱私下是「誇誇狂魔」，總是給各種花式讚美，像是「妳剛剛坐下來那樣子好有魅力」，讓林廷憶害羞說：「我也只是坐下來而已，很謝謝她給我精神上的鼓勵。」這回入圍金鐘，謝盈萱特別打了段「長達6公分」的訊息給她，內容提到「親愛的林廷憶，我一開始就說得很準，妳一定會紅，我看人很準吧」，真誠又可愛。

此外，她也回首演藝路起點，最開始是高三時因為喜歡小說《天橋上的魔術師》，在臉書得知要拍影集的消息，自己跑去試鏡，雖然沒入選，卻埋下想當演員的種子；上了大學，她因喜愛葉青詩集，參與短片《雨水直接打進眼睛》，而被現在的經紀人阿Jhu慧眼簽下，林廷憶受訪時不斷向經紀人告白：「阿Jhu就是我的『胖姐』，也是她先看到我的，我只想愛她一輩子！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中