林廷憶新人逆襲爭戲后 驚喜受寵封謝盈萱誇誇狂魔

林廷憶（左起）在《影后》和老將謝盈萱、謝瓊煖、陳庭妮等人對戲，一點都不羞怯。（Netflix提供）

記者蕭方綺／專訪

今年24歲的林廷憶出道第5年，就以第三部長劇集《影后》拿到金鐘戲后門票，將對上謝盈萱、楊謹華、柯佳嬿和張鈞甯、曾沛慈。然而她對自己詮釋《影后》的新人「史艾瑪」心有戚戚焉，透露合作編導嚴藝文和雙金影后謝盈萱時學到「震撼教育」。

24歲的林廷憶首度入圍金鐘，就面臨后冠之爭。（正常人影業提供）

她認為嚴藝文是個溫暖的導演，放任演員做各種表演。開拍第一天，她拍戲時衣服一直拉不好，容易走光，沒想到嚴藝文也不糾正，只是輕鬆開玩笑：「大不了就露點囉！」讓林廷憶瞬間放鬆，她原本還很緊張是不是自己的問題，「一直找不到好的角度，但導演一句話就打消我的焦慮。」

請繼續往下閱讀...

印象深刻的還有謝盈萱為她租房的戲，謝盈萱講完第一句台詞，明明沒有卡詞，卻馬上說「不好意思，我再來一次」，對自己的專業有高標準，讓林廷憶學到一課，她表示：「我沒想過演戲是這樣，一句話都不放過，要呈現這角色最好的一面。」

她還說謝盈萱私下是「誇誇狂魔」，總是給各種花式讚美，像是「妳剛剛坐下來那樣子好有魅力」，讓林廷憶害羞說：「我也只是坐下來而已，很謝謝她給我精神上的鼓勵。」這回入圍金鐘，謝盈萱特別打了段「長達6公分」的訊息給她，內容提到「親愛的林廷憶，我一開始就說得很準，妳一定會紅，我看人很準吧」，真誠又可愛。

此外，她也回首演藝路起點，最開始是高三時因為喜歡小說《天橋上的魔術師》，在臉書得知要拍影集的消息，自己跑去試鏡，雖然沒入選，卻埋下想當演員的種子；上了大學，她因喜愛葉青詩集，參與短片《雨水直接打進眼睛》，而被現在的經紀人阿Jhu慧眼簽下，林廷憶受訪時不斷向經紀人告白：「阿Jhu就是我的『胖姐』，也是她先看到我的，我只想愛她一輩子！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法