《人物專訪》吳念軒困擾娃娃臉 冒痘報喜開工啦

吳念軒期待鍍金，當作30歲禮物。

記者李紹綾／專訪

吳念軒以客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）男主角獎，將與吳翰林、黃冠智、姚淳耀、黃迪揚、鳳小岳共同角逐。得知入圍時，他第一時間抱著愛犬反覆喊：「爸爸入圍了！」還笑說給了毛孩「窒息的愛」。

吳念軒以《星空下的黑潮島嶼》力拚迷你劇集男主角獎。

入行11年來，吳念軒歷經金馬、金鐘、台北電影節的入圍，卻始終與獎座擦肩而過。這回心境更平和，他說：「以前會很想得獎，現在比較能以平常心看待，不會讓得失心綁架自己。」但仍懷抱期待：「當然希望這次能有好成績，如果真的得獎，會是我30歲最好的禮物。」

吳念軒透露，上一次入圍金鐘已是7年前。這幾年雖曾迷惘，甚至羨慕其他演員接到好角色，但他學會專注於自身機會，並將《星空下的黑潮島嶼》視為人生里程碑：「是角色阿貴在呼喚我，我就是阿貴。這部戲讓我成長、收穫很多，是重要的轉捩點。」

大學就讀統計系的吳念軒，數學好得驚人，原本夢想是「開公司、賺大錢」。回想高中填志願時，還曾虧同學：「寫表演藝術科幹嘛，笑死了。」如今自己卻踏進演藝路，他心想：「表演是一件很棒的事，如果能早點接觸，我應該會更開心。」

5月滿30歲的吳念軒，坦言曾短暫焦慮：「以前會覺得30歲好老。」主要因自己有「娃娃臉」，試鏡時常因「與角色年齡不符」被刷掉。但他沒有氣餒，反而笑問：「我還可以讓人覺得年輕多久？」

吳念軒自曝從未做過醫美，直呼：「運動就是最好的醫美！」他高中到大學都受痘痘困擾，鼻尖、臉頰常冒出又紅又大的痘痘，「很神奇，我有個『痘痘定律』，每次拍戲或有通告前，就會突然冒痘，像是身體的預告」，他甚至笑稱，幾部代表作開拍前，都曾被痘痘「宣布」過，「所以我常說，長痘代表有工作來了」，至於近期是否又冒痘？他笑回：「快啦！快長滿！」展現出對工作的熱情與樂觀。

