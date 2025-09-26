阿龔3愛犬相繼離世 淚曝骨灰放家中

阿龔痛失愛犬，以新專輯寫下關於陪伴與溫柔的核心告白。（亮晶妃音樂有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「阿龔」龔鈺祺前晚舉辦專輯《The Moonlight Zoo月光動物園》搶聽會，受訪首度透露人生低潮，陪伴多年的3隻愛犬在近年相繼離世，他坦言無法承受另一次告別，「如果還要養，要等到60歲，（未來要）能一起終老才行。」透露短時間不敢再養寵物陪伴。

為了紀念3隻愛犬，阿龔特別將牠們的名字亮亮、晶晶及妃妃取作個人公司名稱，就叫做「亮晶妃音樂有限公司」，他透露愛犬的骨灰現在都被安放在家中，其實現在聊到寵物仍會淚崩。

阿龔去年忙著蘇打綠巡演，碰上最後一隻狗狗妃妃離世，他最終強忍悲痛完成演出，結束後旋即病倒兩週，甚至因此缺席了金曲獎，這些離別的傷痛經歷，也沉澱成為他療癒自己的音樂創作元素。前晚他舉辦聽歌會力邀親友同歡，可惜蘇打綠的團員都有要事無法到場，讓他決定之後要替團員舉辦一場專屬的聽歌會。

