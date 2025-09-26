自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿龔3愛犬相繼離世 淚曝骨灰放家中

阿龔痛失愛犬，以新專輯寫下關於陪伴與溫柔的核心告白。（亮晶妃音樂有限公司提供）阿龔痛失愛犬，以新專輯寫下關於陪伴與溫柔的核心告白。（亮晶妃音樂有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「阿龔」龔鈺祺前晚舉辦專輯《The Moonlight Zoo月光動物園》搶聽會，受訪首度透露人生低潮，陪伴多年的3隻愛犬在近年相繼離世，他坦言無法承受另一次告別，「如果還要養，要等到60歲，（未來要）能一起終老才行。」透露短時間不敢再養寵物陪伴。

為了紀念3隻愛犬，阿龔特別將牠們的名字亮亮、晶晶及妃妃取作個人公司名稱，就叫做「亮晶妃音樂有限公司」，他透露愛犬的骨灰現在都被安放在家中，其實現在聊到寵物仍會淚崩。

阿龔去年忙著蘇打綠巡演，碰上最後一隻狗狗妃妃離世，他最終強忍悲痛完成演出，結束後旋即病倒兩週，甚至因此缺席了金曲獎，這些離別的傷痛經歷，也沉澱成為他療癒自己的音樂創作元素。前晚他舉辦聽歌會力邀親友同歡，可惜蘇打綠的團員都有要事無法到場，讓他決定之後要替團員舉辦一場專屬的聽歌會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中