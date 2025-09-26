自由電子報
娛樂 最新消息

〈獻愛挺花蓮〉五月天響應捐500萬 胡瓜、夏和熙接力賑災

五月天捐出500萬元幫助花蓮救災。（相信音樂提供）五月天捐出500萬元幫助花蓮救災。（相信音樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕颱風樺加沙重創花蓮，造成光復鄉市區嚴重災情。演藝圈不少人心繫災情，人在國外工作的綜藝大哥胡瓜低調捐出新台幣100萬元救災，藝人夏和熙號召30多位藝人捐贈物資，昨一大早就與丫頭一起打包物資送往災區。

胡瓜為花蓮救災出一份心力。（下面一位提供）胡瓜為花蓮救災出一份心力。（下面一位提供）

有感花蓮災情慘重，五月天偕同唱片公司相信音樂捐出500萬元，另外劉若英自掏腰包捐出100萬元，昨胡瓜也低調捐100萬元，提到以前常到花蓮出外景，當地美景讓他印象深刻，「希望大家都能平安無事，家園也能早日恢復。」並提到等災後重建完成，未來會多規劃一點花蓮外景，把花蓮的好介紹給大家、重振觀光。

劉若英自掏腰包捐出100萬元，盼助受災區重建。（資料照，記者陳奕全攝）劉若英自掏腰包捐出100萬元，盼助受災區重建。（資料照，記者陳奕全攝）

而夏和熙在聽聞災情時，立刻就打電話到相關單位詢問物資需求，據悉有超過30位演藝圈好友們響應力挺捐物資；前資深主播沈春華也發文喊話救災第一，「每一份心力就是我們對台灣的愛，請大家把愛傳出去」。

夏和熙（右）、丫頭（中）跟同仁們進行賑災物資打包。（翻攝自IG）夏和熙（右）、丫頭（中）跟同仁們進行賑災物資打包。（翻攝自IG）

