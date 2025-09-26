自由電子報
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉家家想學三毛去流浪 大讚瑪莎是超人老爸

家家個性有夢幻的一面，曾想學作家三毛去流浪。（記者王文麟攝）家家個性有夢幻的一面，曾想學作家三毛去流浪。（記者王文麟攝）

記者陳慧玲／專訪

家家最近推出《你給我的》新專輯，五月天瑪莎跨刀擔任製作總監，她透露瑪莎把關很嚴格，「常常錄好了，到瑪莎那關又被解體，錄韋禮安寫的《分了吧》，瑪莎說不夠有態度，又重新錄。」家家笑說瑪莎是「刀子嘴豆腐心」，很會照顧人，「撒嬌有效，他吃這套！」

多次和瑪莎合作，家家說：「他是時間管理很厲害的人，很像超人老爸，感覺很累，但他會把手上每件事用心做好。」

談到新歌，家家說姊姊紀曉君最喜歡她親自創作演唱的《月不落》，「姊姊覺得越聽越好聽，她每次聽都有畫面，她知道我想像的畫面，月光海，還有我的很多想法。」家家一直很喜歡看散文和小說，「以前媽媽很喜歡三毛，買一整套三毛的作品，我會跟著看，也想去流浪，好浪漫喔！」受三毛影響，家家說小時候她就喜歡寫寫文字。

家家明晚在Legacy Taipei開唱。（記者王文麟攝）家家明晚在Legacy Taipei開唱。（記者王文麟攝）

家家個性有夢幻的一面，她談到：「小時候我很喜歡盪鞦韆，可以待很久，每次往後仰看天空，會想像自己在天空飛。」她羞說以前追星的對象是鍾鎮濤，「他的嗓音很特別，又很幽默，我看他演的電影，覺得很帥很有韻味。」

提到圈外男友，家家透露：「他是理智型，滿憨的，他覺得我很有趣，我覺得他是老實的人，我喜歡踏實一點的男生。」她不會期待男友夢幻公開求婚，「求婚很尷尬，好像在別人面前情緒勒索我，平淡一點比較好。」家家明晚將在Legacy Taipei舉辦「月部落Fly to the moon」演唱會，門票已完售。

