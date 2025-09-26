自由電子報
娛樂 最新消息

黃鐙輝床戰蔡淑臻「爆汗」慾火焚身 鄒時擎許願入圍金馬最佳影片

導演鄒時擎（右起）、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺、夏騰宏、張允曦昨一同出席《左撇子女孩》記者會，分享拍攝趣事。（記者胡舜翔攝）導演鄒時擎（右起）、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺、夏騰宏、張允曦昨一同出席《左撇子女孩》記者會，分享拍攝趣事。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕連闖坎城、多倫多、釜山等國際影展的台片《左撇子女孩》昨首次在台舉行記者會，導演鄒時擎率主要演員黃鐙輝、馬士媛、葉子綺、夏騰宏、「小8」張允曦一同出席。片中黃鐙輝對蔡淑臻一見鍾情，直說一場酒後床戲相當緊張，而且一點都不浪漫，「因為拍攝時太熱，還沒開拍就已經全身火熱了！」

《左撇子女孩》連闖3國際影展 鄒時擎許願入圍金馬最佳影片

該片由導演鄒時擎編導，奧斯卡最佳導演西恩貝克擔任製片人、共同編劇及剪接，她透露故事醞釀了25年，飾演夜市小販的黃鐙輝是最早決定的演員之一，「他非常會演戲，找到他真的省了很多工作！」

黃鐙輝（左起）、馬士媛、葉子綺、蔡淑臻合作《左撇子女孩》，戲裡情感激烈，私下笑聲不斷。（光年映畫提供）黃鐙輝（左起）、馬士媛、葉子綺、蔡淑臻合作《左撇子女孩》，戲裡情感激烈，私下笑聲不斷。（光年映畫提供）

黃鐙輝除了要化身叫賣哥，還和蔡淑臻有感情戲，提到該場酒後床戰，他說當時兩人擠在小公寓裡，「那房間是沒有窗戶的，我們要慾火焚身，又不能開冷氣，當天我們真的在喝醉酒的狀況下流很多汗」，不忘爆料該場戲有個相當爆笑的結尾，直呼觀眾必須去戲院實際感受才行。

飾演蔡淑臻女兒的馬士媛則和夏騰宏上演大尺度激情戲，笑說開拍前就很期待，「因為實在太好奇了，劇組讓我很放心，抱著好玩的心態」。夏騰宏則說討論過程讓他有點尷尬：「我說我有經驗，但不是這麼拿手！」

第62屆金馬獎將於10月1日公布入圍名單，導演鄒時擎說從來沒有想得獎或是入圍問題，但如果真的入圍，最希望入圍最佳影片，「因為那是給劇組和這部片所有人的肯定。」《左撇子女孩》將於10月31日在台上映。

