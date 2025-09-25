晴時多雲

Energy攻蛋加場 不忘流水席之約 五月天台中跨年有譜

Energy開心宣布台北小巨蛋演唱會將加場。（相信音樂提供）Energy開心宣布台北小巨蛋演唱會將加場。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy明年1月10日重返台北小巨蛋舉辦「ALL IN全面進擊」演唱會，門票快速完售，開心宣布1月11日再加開一場。五月天即將投入10月4、5日在高雄巨蛋的「超犀利趴14」演出，另外也傳出年底將到台中洲際棒球場舉辦跨年演唱會。

五月天將準備「超犀利趴」，阿信（右）戲稱團員友情如臭豆腐。（相信音樂提供）五月天將準備「超犀利趴」，阿信（右）戲稱團員友情如臭豆腐。（相信音樂提供）

對於演出加場，書偉最近雖忙於父親後事，不忘感謝歌迷支持：「再等我一下下，很快就會歸隊跟大家一起並肩作戰，拿出最好的狀態，一起為台北小巨蛋演唱會努力！」Toro則笑說：「我腹肌可能真的得繼續練耶！」

坤達之前在小巨蛋首場開賣前直播曾談到，若門票秒殺要牛奶開流水席，Energy和唱片公司表示會評估如何執行和可行性，以可達成的形式來完成對歌迷的承諾，加場門票 9月27日中午12點在拓元售票系統開賣。

五月天「回到那一天」巡演目前已完成114場，對於傳出年底將到台中跨年，相信音樂表示：「有此計畫，敬請期待，一切請以官方發佈為準。」

最近演出時，冠佑談到去當地老街吃了6塊臭豆腐，阿信靠近他作勢聞他身上味道，笑說：「我怎麼不覺得你有臭味？」冠佑表示聞在鼻子是臭的，但吃到嘴巴裡是香的，阿信竟說：「那不就跟我們的友情一樣！」雖然五月天常在台上打鬧拌嘴，但好感情一起走過25年的風風雨雨。

