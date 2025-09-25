晴時多雲

娛樂 最新消息

許光漢旋風燒到越南 凌晨千人接機

許光漢昨凌晨飛抵越南胡志明市，機場有超過千名粉絲接機，場面相當盛大。（甲上提供）許光漢昨凌晨飛抵越南胡志明市，機場有超過千名粉絲接機，場面相當盛大。（甲上提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「亞洲男神」許光漢與袁澧林主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》，繼釜山影展世界首映後前往越南宣傳，許光漢昨凌晨飛抵越南胡志明市，引爆追星熱潮。雖然時間已是凌晨1點，仍有超過千名粉絲守候機場，高舉自製應援牌、尖叫呼喊，盛況直逼國際巨星規格。

許光漢帥氣現身《他年她日》越南見面會，讓當地粉絲為之瘋狂。（甲上提供）許光漢帥氣現身《他年她日》越南見面會，讓當地粉絲為之瘋狂。（甲上提供）

許光漢與袁澧林昨下午則與導演龔兆平、製作及藝術總監文念中一同現身記者會與戲院影人見面會，吸引近200家媒體到場，現場擠得水洩不通。各場見面會門票一開賣便秒殺完售，還有數十位粉絲特地穿上白色婚紗，只為親眼一睹「國民老公」的風采。

首次造訪越南的許光漢對粉絲的支持印象深刻，笑言：「第一次來到越南，在機場就感受到大家的熱情，真的嚇了我一大跳！」他更與袁澧林一同現學現賣，向粉絲用越南語喊出「你好越南」、「我愛你們」、「他年她日」，瞬間引爆全場歡呼。《他年她日》將於10月3日正式在台上映。

