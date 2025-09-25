林依晨失明挑愛人 帶感戀上吳可熙 自信可以整天雙寶

吳可熙（右）和林依晨在《失明》飾演一對同性戀人，兩人合作默契十足。（記者陳奕全攝）

記者鍾志均／專訪

林依晨的演藝事業如日中天，背後還有公婆支持做後盾。（記者陳奕全攝）

林依晨首次當監製，在主演電影《失明》飾演完美醫生娘，現實中育有一對兒女的她，自信說獨自帶小孩一整天都可以，並將換尿布、餵奶當作「修行」，所幸公婆知道她忙事業，還會幫忙推掉飯局，讓她工作以外的交際幾乎等於零。

不同於傳統亞洲社會對女性要求多，林依晨承認做不了太多家務事，由於不希望犧牲和孩子相處的時間，會花錢請人分擔打掃家裡、煮飯等家務，她說：「當然也想親力親為做很多事，但作品一直增加，家人也看得出我一直在掙扎。」

失明已獲多個國際影展邀約

林依晨的一對兒女分別上幼兒園和托嬰中心，首次監製的《失明》又獲鹿特丹、大阪亞洲影展等多個國際影展爭相邀約，她感謝家人無條件情感支持，「家人不是古老思想，知道我如何在家庭、工作取得平衡，也希望女生擁有自己的事業。」

林依晨回想升大學時特別想獨立，總把家庭、朋友放在後面，想離家闖一闖，「特別是被家庭管束長大的，有時候會想抵抗、掙脫，等到自己親自體驗過一回，才知道原生家庭是無條件包容，受過傷後都會想回家。」

在《失明》中，林依晨大膽挑戰女同志戀曲，和吳可熙上演親密戲，她分享選角時，導演周美豫問道「妳會愛上誰？會想跟她談戀愛？」她選中了吳可熙；林依晨大讚吳可熙在《血觀音》形象撫媚，又在《灼人秘密》展現瘋狂野心，形容吳可熙有雙銳利、英氣的雙眼，演出《失明》角色十分成立。

吳可熙摸手進入女女戀 林依晨感受香吻

吳可熙才進組第二天就拍親密戲，她說，「第一次親吻依晨，不知道怎麼開始，因此先摸手，接著慢慢開始熱吻」，兩人很快就入戲；林依晨笑稱和女生接吻的感覺完全不一樣，「口氣比較芳香，柔性一點。」《失明》在台上映中。

