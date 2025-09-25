于冠華爆于媽16歲結婚 哈林糗戶政偽造文書

曾淑勤（左起）、于冠華、趙樹海上庾澄慶主持的《哈！真相大白了》鬥嘴。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕許久沒上節目的趙樹海近來跟著范怡文、馬毓芬、曾淑勤、凃佩岑與于冠華等民歌手上「哈林」庾澄慶節目《哈！真相大白了》。一開場，哈林笑說趙樹海是「看著我長大的」，立刻被對方反嗆：「避諱那個老字！」現場哄堂大笑。

談到「只要父母同意，女兒16歲就可以登記結婚」這題，引發激辯。趙樹海與于冠華皆回答「錯誤」，但于冠華卻脫口爆料媽媽16歲就結婚，還笑說當時戶政人員直接幫忙寫滿18歲，讓哈林忍不住追問：「這是不是偽造文書啊？」趙樹海更激動喊：「這個剪掉！」

已經當奶奶的范怡文則持相反看法，認為父母可代為同意，引來趙樹海嚴正駁斥：「父母怎麼能代表法律！」現場一度劍拔弩張，幸好哈林見機緩頰才讓氣氛回溫。

最後專家揭曉正解，提醒法律明定17歲可以訂婚，18歲才能登記，父母同意無效。趙樹海立刻轉頭對哈林得意喊：「要多學著點！」還故意叮囑：「這段不要剪掉！」

