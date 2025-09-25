78歲曹金鈴日走萬步 歸功舞蹈運動好習慣

78歲舞蹈家曹金鈴奉獻公益，將拍影片分享健康運動重要性。（臺北市桔色關懷協會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕78歲知名舞蹈家曹金鈴近日驚豔亮相「國際攝影藝術聯合會（FIAP）」第九屆世界攝影大會。她在緊湊的10天行程中，平均每日走路1萬5千步，依舊神采奕奕，不僅同行攝影師驚呼體力驚人，也讓許多人想向她取經。

曹金鈴透露能夠日走超過1萬步的祕訣就是數十年如一日的舞蹈與運動習慣，「有人走到腿痛、氣喘吁吁，我卻越走越有勁！」她說維持運動不僅是保持身形，更能延緩肌少症、保護關節、強化肌力。她也因這次經驗萌生新計畫，準備錄製一系列「短影音運動影片」，用簡單、親切的方式推廣健康理念，讓銀髮族與年輕人都能輕鬆跟著動，養成良好的運動習慣。

請繼續往下閱讀...

這趟世界攝影大會，她先飛新加坡再轉往湖南，返台後還馬不停蹄前往澎湖參與活動，全程精神飽滿。她感性表示：「身體真的會回饋給你滿滿的能量，這就是運動帶給我的美好。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法