晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

78歲曹金鈴日走萬步 歸功舞蹈運動好習慣

78歲舞蹈家曹金鈴奉獻公益，將拍影片分享健康運動重要性。（臺北市桔色關懷協會提供）78歲舞蹈家曹金鈴奉獻公益，將拍影片分享健康運動重要性。（臺北市桔色關懷協會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕78歲知名舞蹈家曹金鈴近日驚豔亮相「國際攝影藝術聯合會（FIAP）」第九屆世界攝影大會。她在緊湊的10天行程中，平均每日走路1萬5千步，依舊神采奕奕，不僅同行攝影師驚呼體力驚人，也讓許多人想向她取經。

曹金鈴透露能夠日走超過1萬步的祕訣就是數十年如一日的舞蹈與運動習慣，「有人走到腿痛、氣喘吁吁，我卻越走越有勁！」她說維持運動不僅是保持身形，更能延緩肌少症、保護關節、強化肌力。她也因這次經驗萌生新計畫，準備錄製一系列「短影音運動影片」，用簡單、親切的方式推廣健康理念，讓銀髮族與年輕人都能輕鬆跟著動，養成良好的運動習慣。

這趟世界攝影大會，她先飛新加坡再轉往湖南，返台後還馬不停蹄前往澎湖參與活動，全程精神飽滿。她感性表示：「身體真的會回饋給你滿滿的能量，這就是運動帶給我的美好。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中