鹿希派開麵店月租百萬 吳宗憲自豪金主爸挺住

吳宗憲（左起）帶著梁舒涵、納豆和曾子余到兒子鹿希派（後）經營的牛肉麵店捧場。（TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《食尚玩家》請到「綜藝天王」吳宗憲，帶著主持群納豆、曾子余與梁舒涵直闖米其林等級的「祕密家庭廚房」海鮮餐廳，還帶隊直奔兒子鹿希派經營的牛肉麵店，父子倆完全不顧形象，在眾人面前鬥嘴，讓錄影宛如家庭綜藝秀。

吳宗憲一到海鮮餐廳，就豪氣點滿極品菜色，包括白鬚蝦、鮑魚、燕窩、鹽焗處女蟳及絲瓜蛤蜊等，主持群邊吃邊驚呼。梁舒涵品嘗白鬚蝦後大讚：「鮮美無比！」吳宗憲則妙回：「女人就像海鮮，好吃永遠敵不過新鮮！」讓梁舒涵哭笑不得。

請繼續往下閱讀...

吃飽喝足後，吳宗憲再領隊帶眾人到兒子鹿希派打理的牛肉麵店。才踏進店面，他就自爆房租一個月要繳100多萬元，還刻意瞄了鹿希派一眼，直呼：「還好有個金主爸爸，不然店早就倒了。」他再介紹兒子是牛肉麵第三代傳人，「但一代不如一代。」父子倆一搭一唱，讓主持人們一邊大嗑牛肉麵一邊看好戲。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法