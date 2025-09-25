楊銘威猛放冷箭 劉冠廷凍未條

黃冠智（左起）、劉冠廷、蔡亘晏、楊銘威分享拍攝《新手上路》逗趣滿點。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉冠廷、黃冠智、楊銘威與「爆花」蔡亘晏正在拍新戲《新手上路》，昨開放媒體探班，恰巧黃冠智金鐘60雙料入圍迷你劇戲王、男配角獎，被問到想拿哪個獎，劉冠廷替他搶答：「當然是兩個都拿！」黃冠智笑嘻嘻稱若得獎，會有20萬獎金，想把獎金拿去度蜜月，「太太早就許願要去馬爾地夫。」

黃冠智結婚1年半，尚未度蜜月，他用台語苦笑說「還在籌錢」，哀嚎馬爾地夫度假費用很貴，楊銘威聽聞開玩笑建議「不然去馬祖」，讓現場哈哈大笑。劉冠廷不忘指出楊銘威的冷笑話與微表情堪稱他的天敵，每次對戲，劉冠廷都會被楊銘威的冷箭射中，不斷笑場，最後還揚言要製作人換掉楊銘威，不然會影響拍攝進度。

此外，《新手上路》這齣戲聚焦台灣育兒現況，劉冠廷有1歲半的兒子「小太陽」，他已很會照顧兒子，但他說兒子最近很會抓人，導致他和孫可芳的臉頰、手臂都是傷疤，「我只能請兒子手下留情，畢竟他爸爸是靠臉吃飯，抓壞了連他都可能會沒飯吃。」

楊銘威與爆花也都有孩子，聊起爸媽經頭頭是道，爆花有個12歲的女兒，她說她很早就生小孩，如今跟女兒像朋友一樣講心事，楊銘威是兩寶爸，沒戲時都早上六點多起床送小孩上學，生活很快樂。

3人也有志一同推坑黃冠智「早點生」，讓黃冠智哀嚎說：「經濟還不穩定，不敢生小孩！」楊銘威則寬慰他「孩子會自己帶雙碗筷來」。

