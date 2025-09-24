女兒打亂周董新輯進度 昆凌不介入

昆凌出席代言活動，覺得運動和保持好心情，都是保養的最佳方法。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫原本希望夏天推出新專輯，眼看中秋節都要來了，還沒消息，有粉絲關切他何時出新專輯？周董回應：「我也在想什麼時候。」周董老婆昆凌昨出席活動，被問到周董新專輯進度？她笑說：「看小女兒干擾他的程度。」

周董（左）和昆凌（右）都希望慢慢訓練培養兒子增進網球球技。（翻攝自IG）

昆凌昨出席保健品牌代言活動，分享「吃的保養品」，主持人剛好是她和周董的好朋友阿Ken，他猛誇昆凌皮膚透亮，還說認識多年來，昆凌外貌從未改變，說她雖然已是3個孩子的媽，但永遠像在青春期。阿Ken受訪還猛誇周董夫妻：「他們很幸福，是模範夫妻。」也說周董對媽媽的愛非常濃厚，「真的是聽媽媽的話！」

之前周董在社群分享，每次在家想寫歌，小女兒就會「來亂」， 昆凌昨透露：「小女兒非常愛他，無時無刻想在他身邊。」被問到是否會「救場」帶開小女兒？昆凌笑說：「我享受把最小的丟給他帶，小女兒也享受和爸爸的互動，挺好的，不介入。」

昆凌說她和老公都覺得運動是最好的保養方法，夫妻倆和兒子都喜歡打網球，談到對兒子的期許，昆凌說：「有在訓練，慢慢培養他，看他能走多遠就走多遠，要有自己的熱情。」另透露兒子的球技已快追上爸爸了。

之前昆凌稍微穿寬鬆衣服就有網友瞎傳她「飄孕味」，她笑說網友總會「掐指一算」猜她「有了」，對於懷孕傳言，身材纖細的昆凌說：「目前沒有，順其自然，但3個很好，也該對自己身體好一點，盡量不要。」言下之意沒有想要「拚四寶」。

前天昆凌搶先讓周董看她出席代言活動將穿的衣服，沒想到周董不解風情：「就是一套白色洋裝。」昆凌說：「女生漂亮給自己看！」至於周董會不會問她穿著意見？昆凌爆料：「他有極大自信，不會問我好不好看。」周董熱心公益，昆凌說：「我們是很幸運的人，要回饋更多給社會。」

