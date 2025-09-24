《人物專訪》Doris芬蘭迎新生 笑爆林昶佐為了生存廚藝精進

Doris受訪分享近況，爆料老公廚藝進步許多。（Doris提供）

記者陽昕翰／專訪

林昶佐趁週末帶女兒到公園玩樂。（翻攝IG）

閃靈樂團主唱林昶佐出任駐芬蘭代表，老婆Doris與女兒米魯也一起搬到芬蘭赫爾辛基生活，提到在北歐的日常，剛過生日的Doris受訪笑說：「比想像中的好，夏天很熱，秋天很涼爽，連芬蘭人都覺得今年天氣很反常。」她跟老公會輪流煮飯，笑曝老公林昶佐為了「生存」，廚藝精進不少，近來還成功挑戰做了碎肉飯當早餐。

Doris前幾天迎來48歲生日，她受訪分享：「跟家人去附近餐廳吃飯而已，米魯有特地去麵包店買了兩小塊蛋糕給我，結果都她自己吃掉。」至於生日願望，還是希望自己和家人朋友的身體健康，「平安快樂、工作心想事成還有世界和平。」

全家人到芬蘭展開了新挑戰，Doris很慶幸女兒米魯上學後適應狀況良好，「非常習慣，小朋友感覺適應力很強，同時我們還是得面對食衣住行上面各種新的挑戰，覺得蠻不輕鬆的。」Doris透露，女兒去學校上課變得超忙碌，「她的朋友和各種活動都很多，在這裡和朋友之間的社交和課後活動，比起台灣的課業，更讓父母覺得壓力大。」

平常林昶佐忙公務，Doris透露女兒去上學後，她也多了很多自己的時間，很感謝許多當地民眾的幫助，「包括在芬蘭的台灣人以及原本在芬蘭就認識的友人，我們來了以後，給我們很多支持，讓我們更快的融入當地。」

Doris也分享，芬蘭的天氣到目前為止，比想像中要來得好，「夏天很熱，秋天很涼爽，連芬蘭人都覺得今年天氣很反常。」當地友人還提醒她：「沒有不好的天氣，只有不好的穿著。」最近Doris還去上課，只為了學習迎來冬天該如何準備日常穿搭，「冬天一開始就會變得很冷了，還是會擔心，真的是剉咧等。」

