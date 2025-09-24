晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉敬裸身入鏡本色演出 《失明》激情姐弟戀吳可熙

劉敬裸身登上大銀幕，遭母親爆料在家都是這樣。（周子娛樂提供）劉敬裸身登上大銀幕，遭母親爆料在家都是這樣。（周子娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕劉敬在電影《失明》愛上「媽媽」林依晨的初戀吳可熙，上演激情姐弟戀，另外還有只穿內褲的畫面，讓劉敬回想覺得害羞，不過劉敬的媽媽卻覺得稀鬆平常，爆料他（劉敬）平常就在家只穿內褲走來走去，笑翻眾人。

劉敬（左）、吳可熙在《失明》突破禁忌，大談姐弟戀。（周子娛樂提供）劉敬（左）、吳可熙在《失明》突破禁忌，大談姐弟戀。（周子娛樂提供）

《失明》描繪愛與自我追尋的掙扎，劉敬初登大銀幕，家人特地包場支持，尤其劉媽媽開心表示「感謝依晨、可熙在電影裡與劉敬互相激發能量，讓他完全融入在角色中，表現還算OK」。

身兼監製的林依晨每回有新片都會包場回饋粉絲，她回想上週到台東出席映後，遇上幾年前抗癌成功的粉絲，「她向我分享這部片讓她有很多感觸，給予很大的支持和力量。」

該片上映以來，獲蔡依林、言承旭、張鈞甯、李心潔、徐若瑄、楊謹華等星友推薦，Ella也在IG發文表示多次被感動，大讚電影製作用心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中