劉敬裸身入鏡本色演出 《失明》激情姐弟戀吳可熙

劉敬裸身登上大銀幕，遭母親爆料在家都是這樣。（周子娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕劉敬在電影《失明》愛上「媽媽」林依晨的初戀吳可熙，上演激情姐弟戀，另外還有只穿內褲的畫面，讓劉敬回想覺得害羞，不過劉敬的媽媽卻覺得稀鬆平常，爆料他（劉敬）平常就在家只穿內褲走來走去，笑翻眾人。

劉敬（左）、吳可熙在《失明》突破禁忌，大談姐弟戀。（周子娛樂提供）

《失明》描繪愛與自我追尋的掙扎，劉敬初登大銀幕，家人特地包場支持，尤其劉媽媽開心表示「感謝依晨、可熙在電影裡與劉敬互相激發能量，讓他完全融入在角色中，表現還算OK」。

身兼監製的林依晨每回有新片都會包場回饋粉絲，她回想上週到台東出席映後，遇上幾年前抗癌成功的粉絲，「她向我分享這部片讓她有很多感觸，給予很大的支持和力量。」

該片上映以來，獲蔡依林、言承旭、張鈞甯、李心潔、徐若瑄、楊謹華等星友推薦，Ella也在IG發文表示多次被感動，大讚電影製作用心。

