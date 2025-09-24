逾400位好萊塢大咖連署奏效 《吉米夜現場》復播

吉米金莫主持的深夜脫口秀《吉米夜現場》在好萊塢眾星聲援下確定復播。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼與ABC先前因吉米金莫對保守派行動者查理柯克遇害事件的評論，引發電視業者拒播風波，而宣布停播。但在連署效應發酵後，迪士尼昨改口強調，與金莫深談後決定讓節目重返螢幕。

梅莉史翠普（左）和湯姆漢克也加入抗議吉米金莫節目遭「無限期停播」的連署。（歐新社）

包括影帝湯姆漢克、梅莉史翠普、珍妮佛安妮斯頓、潔美李寇蒂斯等逾400位好萊塢名人，日前與美國公民自由聯盟（ACLU）共同簽署公開信，抗議迪士尼「無限期停播」的決定，警告此舉將重創言論自由。ACLU執行董事安東尼·D·羅梅羅直言：「我們正處於現代版的麥卡錫時代，這是憲法禁止的粗暴審查。」

請繼續往下閱讀...

在連署效應持續發酵下，迪士尼態度急轉，昨發聲明表示：「上週三，我們決定暫停製作，以避免在全國情緒緊繃時進一步激化局勢，當時認為部分評論時機不當，因此顯得敏感。但經過幾天與吉米的深度對話後，我們最終決定讓節目於週二（23日）復播。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法