娛樂 最新消息

雀絲坦扮數位神探 戲外手機刪光社群

潔西卡雀絲坦在《反仇專家》展現高超的網路臥底技巧與心理洞察力。（Apple TV+提供）潔西卡雀絲坦在《反仇專家》展現高超的網路臥底技巧與心理洞察力。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕影后潔西卡雀絲坦在影集《反仇專家》中化身代號「專家」的神祕臥底，展現精準的心理洞察與網路臥底技巧。談及劇中聚焦的網路仇恨議題，她坦言相當有共鳴，更透露早已把社群媒體從手機上刪掉，「我不需要隨時隨地都被綁在社群媒體裡，我會刻意把它隔開。」

潔西卡雀絲坦在戲裡直面迎戰網路黑暗面，認為一點都不容易。（Apple TV+提供）潔西卡雀絲坦在戲裡直面迎戰網路黑暗面，認為一點都不容易。（Apple TV+提供）

影集靈感源自《柯夢波丹》2019年一篇真實報導，揭露臥底專家潛入網路仇恨組織以阻止暴力陰謀。雀絲坦回憶當年讀到文章深受震撼，「我以前完全不知道有一群人默默守護，化身不同角色幾乎像臥底警探一樣，攔下可能的悲劇。」她形容這帶來巨大的希望與安全感，也成為投入製作的重要契機。

《反仇專家》對抗網暴色情 陪受害者重拾復原力

劇中角色在母職與危險任務間掙扎，身為人母的雀絲坦坦言特別投入，更對現實中的網路仇恨不陌生，「網路可以很黑暗，充斥著貶低與性別歧視，但同時它也能讓我們看到全球女性的抗爭與分享，帶來希望與連結。只是在涉及孩子時，更需要完善的防護措施。」

她認為詮釋這種角色的難度，在於必須長時間戴上另一個人的面具，「這跟演員的工作很像，要進入完全不同的信念世界，還要學會抽離。」雖非方法派演員，雀絲坦仍坦言多少受影響，「好在演戲是短期工作，拍完就能走出來。」

最後雀絲坦表示，希望藉由影集傳遞訊息：「創傷與痛苦無法逃避，必須攤在陽光下，因為唯有被看見與承認，才能真正療癒。」《反仇專家》將於9月26日於Apple TV+ 全球首播。

