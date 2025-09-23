連晨翔眉眼打肉毒 愛妻虧好相處多了

連晨翔（右）、大元分享讓自己變美的撇步。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔、大元出席醫美活動，大元從20多歲開始接觸醫美，靠肉毒保養、瘦臉；連晨翔是「醫美小白」，這回首度嘗試在額頭、眼尾、皺眉處打了肉毒，被老婆劉品言笑虧：「看起來好相處多了，感覺不再那麼焦慮。」

大元分享，因愛吃有嚼勁食物又常磨牙，導致兩頰肌肉發達，上鏡時臉顯寬大，因此長期將肉毒列入「上鏡保養清單」。除了修飾臉型，她這次更首度嘗試眼周與肩膀部位，她笑說：「以前拍照常被提醒像在聳肩，覺得穿衣服線條不好看，現在終於能自信穿上露肩禮服。」至於老公「鼓鼓」呂思緯是否察覺？大元笑回：「他對細節很鈍感，不會立刻猜到，但會說我最近更有精神、線條更漂亮。」

請繼續往下閱讀...

連晨翔當爸倒數，透露有替即將出生的女兒取一些小名，但沒有被老婆採用，他分享其中一個小名「黏TT」的靈感，來自自己鼻塞講不清楚名字時的笑點，還因老婆孕期常被小腳狂踢，乾脆結合成「黏TT」，自嘲「每天亂想乳名」，卻被老婆翻白眼吐槽。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法