晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭煌奇揪李炳輝嗨唱 預告輝煌旅行社啟程

蕭煌奇揪李炳輝嗨唱 預告輝煌旅行社啟程蕭煌奇（左）舉辦生日公益演唱會，邀請李炳輝合體。
（黑色吉他×華納音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蕭煌奇前晚舉辦「做一個惜情暖心的人」慶生公益演唱會，氣氛熱鬧溫馨，開場蕭煌奇就笑說：「昨天高雄、前天新竹，時間有點不夠用。」又開「地獄梗」玩笑表示也感覺不太到時間的變化：「現在下午晚上有時候也不知道，真是的！」逗得全場大笑。

演唱會上嘉賓接力登場，李吳兄弟上台祝賀蕭煌奇生日快樂，並感謝他照顧吃喝，「我們都說他是『蕭爸爸』！」蕭煌奇領軍的視障樂團「全方位」也沒缺席，他透露好消息，12月7日就是「全方位」成軍30週年的演唱會。

緊接著他與「輝煌組合」的李炳輝合體，蕭煌奇爆料李炳輝實際年齡已經78歲了，「78歲應該在家享福了，還請你上台唱歌。」李炳輝則回應：「不會，我很快樂，只要有需要我的地方，我都願意帶來歡樂。」蕭煌奇更宣布：「從接下來的演出開始，我要帶著李炳輝大哥一起去唱，『輝煌旅行社』的世界巡演即將展開。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中