蕭煌奇揪李炳輝嗨唱 預告輝煌旅行社啟程

蕭煌奇（左）舉辦生日公益演唱會，邀請李炳輝合體。

（黑色吉他×華納音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蕭煌奇前晚舉辦「做一個惜情暖心的人」慶生公益演唱會，氣氛熱鬧溫馨，開場蕭煌奇就笑說：「昨天高雄、前天新竹，時間有點不夠用。」又開「地獄梗」玩笑表示也感覺不太到時間的變化：「現在下午晚上有時候也不知道，真是的！」逗得全場大笑。

演唱會上嘉賓接力登場，李吳兄弟上台祝賀蕭煌奇生日快樂，並感謝他照顧吃喝，「我們都說他是『蕭爸爸』！」蕭煌奇領軍的視障樂團「全方位」也沒缺席，他透露好消息，12月7日就是「全方位」成軍30週年的演唱會。

緊接著他與「輝煌組合」的李炳輝合體，蕭煌奇爆料李炳輝實際年齡已經78歲了，「78歲應該在家享福了，還請你上台唱歌。」李炳輝則回應：「不會，我很快樂，只要有需要我的地方，我都願意帶來歡樂。」蕭煌奇更宣布：「從接下來的演出開始，我要帶著李炳輝大哥一起去唱，『輝煌旅行社』的世界巡演即將展開。」

