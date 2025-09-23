孫藝真婚後零爭吵 甜誇玄彬體貼尊重

孫藝真（左）上節目放閃婚後生活。

（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕孫藝真和玄彬結婚3年，育有一子，一家三口甜蜜幸福，羨煞眾人！近日孫藝真為主演驚悚片《徵人啟弒》上YouTube節目《妖精在炯》公開放閃，甜誇老公玄彬一直以來都很尊重她，沒有多餘的要求或意見，閃翻全場。

孫藝真（右）甜誇老公玄彬很善良。

（翻攝自X）

由於「玄孫」夫妻倆擁有高顏值，兒子長相令外界十分好奇，孫藝真在節目中為回應主持人鄭在炯，大方拿起手機秀出兒子影片給他看，令鄭在炯一看發出驚呼聲，孫藝真接著打趣說：「我們兩個都希望孩子像自己。」她坦言婚前對小孩沒太多想法，「不過實際上生了孩子後，發現世上沒有任何東西能取代他」，表示愛子之心無可取代。

李炳憲（左）、孫藝真主演新片《徵人啟弒》，獲韓媒封「秋季最強韓影」。（龍祥電影提供）

聊到老公玄彬相關話題，孫藝真大讚他最大的優點是「不會強加個人的想法在他人身上」，婚後零爭吵，並笑著分享「前陣子和玄彬吃飯時，說到我婚前常下廚，製作各種料理，現在多半是我為孩子下廚，剩下才會分給他（玄彬）。」

除了家庭生活美滿，孫藝真參演的《徵人啟弒》在韓國預售票突破30萬張，創下2025年韓片最高預售紀錄，獲韓媒封為「秋季最強韓影來襲」，電影將於10月9日在台上映。

