晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫藝真婚後零爭吵 甜誇玄彬體貼尊重

孫藝真婚後零爭吵 甜誇玄彬體貼尊重孫藝真（左）上節目放閃婚後生活。
（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕孫藝真和玄彬結婚3年，育有一子，一家三口甜蜜幸福，羨煞眾人！近日孫藝真為主演驚悚片《徵人啟弒》上YouTube節目《妖精在炯》公開放閃，甜誇老公玄彬一直以來都很尊重她，沒有多餘的要求或意見，閃翻全場。

孫藝真婚後零爭吵 甜誇玄彬體貼尊重孫藝真（右）甜誇老公玄彬很善良。
（翻攝自X）

由於「玄孫」夫妻倆擁有高顏值，兒子長相令外界十分好奇，孫藝真在節目中為回應主持人鄭在炯，大方拿起手機秀出兒子影片給他看，令鄭在炯一看發出驚呼聲，孫藝真接著打趣說：「我們兩個都希望孩子像自己。」她坦言婚前對小孩沒太多想法，「不過實際上生了孩子後，發現世上沒有任何東西能取代他」，表示愛子之心無可取代。

李炳憲（左）、孫藝真主演新片《徵人啟弒》，獲韓媒封「秋季最強韓影」。（龍祥電影提供）李炳憲（左）、孫藝真主演新片《徵人啟弒》，獲韓媒封「秋季最強韓影」。（龍祥電影提供）

聊到老公玄彬相關話題，孫藝真大讚他最大的優點是「不會強加個人的想法在他人身上」，婚後零爭吵，並笑著分享「前陣子和玄彬吃飯時，說到我婚前常下廚，製作各種料理，現在多半是我為孩子下廚，剩下才會分給他（玄彬）。」

除了家庭生活美滿，孫藝真參演的《徵人啟弒》在韓國預售票突破30萬張，創下2025年韓片最高預售紀錄，獲韓媒封為「秋季最強韓影來襲」，電影將於10月9日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中