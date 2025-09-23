許光漢薯仔魅力炸裂 釜山首映秒殺

袁澧林（左）和許光漢與粉絲互動，有說有笑。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕許光漢人氣強強滾，近期現身釜山影展，所到之處都人潮滿滿，他主演的電影《他年她日》入選第30屆釜山國際影展「Open Cinema」單元，前晚在釜山電影中心戶外BIFF劇院舉行世界首映，5000名觀眾座無虛席，昨晚舉行的映後座談更是一票難求、秒殺完售，粉絲告白「希望許光漢常常來韓國」、「我哈你們」，現場氣氛熱烈。

許光漢現身釜山影展，展現超夯人氣。（甲上娛樂提供）

監製張艾嘉、導演龔兆平、演員許光漢、袁澧林、許恩怡等人現身釜山首映，許光漢在片中飾演的「薯仔」，因為愛而找到人生目標與意義，即便選擇留在「長年區」，仍守著與「安晴」袁澧林的承諾。導演龔兆平透露，「薯仔」這個名字在粵語來說帶點笨笨的意思，「如果不是一個笨蛋，怎麼會傻傻等一個女生一輩子？」這份傻氣與執著正是角色最動人的地方。

袁澧林（左）、許光漢在片中大談跨時空的戀愛。

（甲上娛樂提供）

談到如果在現實生活中被迫與戀人分隔兩地，許光漢笑說：「我想我應該會握緊她的手，再握久一點，再多待一下再回去。」讓現場粉絲尖叫連連。袁澧林則直率表示：「換作是我的話，我會毫不猶豫選擇愛情，去有對方的地區生活。」許光漢也分享，自己希望這部電影能讓觀眾重新感受到「時間」的可貴，「希望大家能珍惜當下，把每一件正在發生的事都當成最後一次，去用心對待。」《他年她日》將於10月3日上映。

許光漢（左起）、袁澧林及導演龔兆平現身《他年她日》映後座談，現場座無虛席。（甲上娛樂提供）

