4歲女娃參賽閩南語金曲盛典 白冰冰自掏腰包頒特別獎

白冰冰（左起）自掏腰包包紅包獎勵4歲參賽者李采穎，主持人東諺也笑得很開心。（長興影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「2025世界閩南語金曲盛典」北區初賽近日登場，最小參賽者是年僅4歲的李采穎，她挑戰白冰冰經典曲《體會》，還加上手語表演，雖未能入圍，但白冰冰深受感動，特別自掏腰包包紅包，當場頒發特別獎，直呼：「4歲孩子識字不多，卻能把歌詞背得這麼熟，真的很不容易。」

本屆海選盛況空前，北中南三區吸引上千人報名，尤其北區最後一場初賽報名人數暴增，現場共有85人參賽。原定各區選10位晉級，但因高手雲集、分數接近，最終中南區各取12人，北區則選出20人，共44人將在9月28日於台北角逐前10強，爭取代表台灣赴廈門比拚。

請繼續往下閱讀...

台北賽區星光熠熠，由舞蹈家曹金鈴主辦，市議員郭昭巖協辦，阿玟、東諺主持，楊燕、蔡宜汝、蔡明勳、鄭詠心等人擔任評審。文化局長蔡詩萍也親臨現場，並清唱閩南語歌助興。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法