晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

4歲女娃參賽閩南語金曲盛典 白冰冰自掏腰包頒特別獎

白冰冰（左起）自掏腰包包紅包獎勵4歲參賽者李采穎，主持人東諺也笑得很開心。（長興影視提供）白冰冰（左起）自掏腰包包紅包獎勵4歲參賽者李采穎，主持人東諺也笑得很開心。（長興影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「2025世界閩南語金曲盛典」北區初賽近日登場，最小參賽者是年僅4歲的李采穎，她挑戰白冰冰經典曲《體會》，還加上手語表演，雖未能入圍，但白冰冰深受感動，特別自掏腰包包紅包，當場頒發特別獎，直呼：「4歲孩子識字不多，卻能把歌詞背得這麼熟，真的很不容易。」

本屆海選盛況空前，北中南三區吸引上千人報名，尤其北區最後一場初賽報名人數暴增，現場共有85人參賽。原定各區選10位晉級，但因高手雲集、分數接近，最終中南區各取12人，北區則選出20人，共44人將在9月28日於台北角逐前10強，爭取代表台灣赴廈門比拚。

台北賽區星光熠熠，由舞蹈家曹金鈴主辦，市議員郭昭巖協辦，阿玟、東諺主持，楊燕、蔡宜汝、蔡明勳、鄭詠心等人擔任評審。文化局長蔡詩萍也親臨現場，並清唱閩南語歌助興。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中