浩子與骨刺共存20年 禍首阿翔內疚

浩子（左起）、阿翔首度全台語主持體能節目，王品澔擔任選手挑戰全方位體能。（華視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕浩角翔起近日首度挑戰全台語主持體能競賽節目《台灣體能王 叫我第一名》，錄影過程中意外揭露浩子「與骨刺共存20年」的辛酸。阿翔昨在記者會上內疚爆料，過去因兩人合作極限表演，自己長年踩在浩子肩上，導致浩子背部長骨刺，甚至無法動刀，只能靠游泳與復健緩解。

節目由浩角翔起與曾智希主持，相較過去外景節目的歡樂氛圍，體能競賽型節目節奏隨參賽者表現而起伏，對兩人來說是全新挑戰。阿翔笑稱錄影時情緒彷彿「洗三溫暖」，而浩子則坦言許多參賽者的人生故事讓他深受感動，其中一位曾罹癌的女孩，康復後堅持健身並鼓勵他人，讓他佩服不已。

新生代演員王品澔也參與挑戰，他坦言最大困難不是體能，而是要全程講台語。他笑說因身高太高，小時候缺乏吊單槓經驗，擔心手臂力量不足，但實際挑戰後才發現節目考驗的是全方位體能，更需全面練習。

