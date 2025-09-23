晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

浩子與骨刺共存20年 禍首阿翔內疚

浩子（左起）、阿翔首度全台語主持體能節目，王品澔擔任選手挑戰全方位體能。（華視提供）浩子（左起）、阿翔首度全台語主持體能節目，王品澔擔任選手挑戰全方位體能。（華視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕浩角翔起近日首度挑戰全台語主持體能競賽節目《台灣體能王 叫我第一名》，錄影過程中意外揭露浩子「與骨刺共存20年」的辛酸。阿翔昨在記者會上內疚爆料，過去因兩人合作極限表演，自己長年踩在浩子肩上，導致浩子背部長骨刺，甚至無法動刀，只能靠游泳與復健緩解。

節目由浩角翔起與曾智希主持，相較過去外景節目的歡樂氛圍，體能競賽型節目節奏隨參賽者表現而起伏，對兩人來說是全新挑戰。阿翔笑稱錄影時情緒彷彿「洗三溫暖」，而浩子則坦言許多參賽者的人生故事讓他深受感動，其中一位曾罹癌的女孩，康復後堅持健身並鼓勵他人，讓他佩服不已。

新生代演員王品澔也參與挑戰，他坦言最大困難不是體能，而是要全程講台語。他笑說因身高太高，小時候缺乏吊單槓經驗，擔心手臂力量不足，但實際挑戰後才發現節目考驗的是全方位體能，更需全面練習。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中