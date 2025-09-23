晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王偉忠辦《一村喜事》 笑爆陳漢典初嘗禁果時間點 揪看戲見習

王偉忠（左起）領軍《一村喜事：康樂隊來了》主演那祈、羅美玲、湯志偉、岑永康、黃云歆、余子嫣亮相，喊話陳漢典、Lulu見習婚宴。（金星文創提供）王偉忠（左起）領軍《一村喜事：康樂隊來了》主演那祈、羅美玲、湯志偉、岑永康、黃云歆、余子嫣亮相，喊話陳漢典、Lulu見習婚宴。（金星文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳漢典與LuLu婚訊震撼演藝圈，「綜藝教父」王偉忠昨出席監製舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》記者會，透露在排練時收到徒弟報喜，得知對象是LuLu，讓他感動多於驚訝，「台灣演藝圈好久沒有這麼快樂的消息！」

陳漢典（左）、Lulu宣布婚訊，王偉忠感動多於驚訝。（翻攝自IG）陳漢典（左）、Lulu宣布婚訊，王偉忠感動多於驚訝。（翻攝自IG）

王偉忠說陳漢典個性保守、圈子小，從不公開談感情，起初還以為對方要出櫃，孰料是跟老搭檔有情人終成眷屬，笑稱兩人結婚宛如天命，要陳漢典好好珍惜。

王偉忠看著小倆口在圈內站穩腳步，儼如庶民草根文化的縮影，半開玩笑爆料：「可能拿完金鐘獎後腎上腺素開啟，初嘗禁果越嘗越鮮。」日前他開車經過監製的另一檔舞台劇《明星養老院》，在路邊撇見Lulu身影，猜測是陪陳漢典前往排練，兩人如今形影不離，王偉忠也透露婚禮會在過年前後。

至於吳宗憲誇口包200萬紅包，他笑回：「藝人一路帶，賺的錢都比我多。」反倒大方邀請新人與LuLu爸媽來《一村喜事》沾喜氣，用戲中「喜宴」氛圍替這對新人暖身。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中