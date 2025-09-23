王偉忠辦《一村喜事》 笑爆陳漢典初嘗禁果時間點 揪看戲見習

王偉忠（左起）領軍《一村喜事：康樂隊來了》主演那祈、羅美玲、湯志偉、岑永康、黃云歆、余子嫣亮相，喊話陳漢典、Lulu見習婚宴。（金星文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳漢典與LuLu婚訊震撼演藝圈，「綜藝教父」王偉忠昨出席監製舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》記者會，透露在排練時收到徒弟報喜，得知對象是LuLu，讓他感動多於驚訝，「台灣演藝圈好久沒有這麼快樂的消息！」

王偉忠說陳漢典個性保守、圈子小，從不公開談感情，起初還以為對方要出櫃，孰料是跟老搭檔有情人終成眷屬，笑稱兩人結婚宛如天命，要陳漢典好好珍惜。

王偉忠看著小倆口在圈內站穩腳步，儼如庶民草根文化的縮影，半開玩笑爆料：「可能拿完金鐘獎後腎上腺素開啟，初嘗禁果越嘗越鮮。」日前他開車經過監製的另一檔舞台劇《明星養老院》，在路邊撇見Lulu身影，猜測是陪陳漢典前往排練，兩人如今形影不離，王偉忠也透露婚禮會在過年前後。

至於吳宗憲誇口包200萬紅包，他笑回：「藝人一路帶，賺的錢都比我多。」反倒大方邀請新人與LuLu爸媽來《一村喜事》沾喜氣，用戲中「喜宴」氛圍替這對新人暖身。

