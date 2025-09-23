藍心湄洩許瑋甯愛子長相 爆邱澤當爸話更少

藍心湄談江祖平案，以「921大地震」比喻受害者痛苦，強調正義立場。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藍心湄昨出席《女人我最大》一年一度的粉美賞頒獎典禮，聊起許瑋甯與邱澤的兒子，身為媒人的她大方笑說：「你覺得我沒看過嗎？」笑說小孩長相第一天像爸爸、第二天像媽媽，個性活潑、力氣很大。

至於邱澤當爸後的轉變，藍心湄打趣回應：「他私下本來話就少，當爸後話更少了，應該是真的太忙，都專注在兒子身上。」她也透露夫妻倆現在生活過得非常好，會再與他們相約聊聊近況。

邱澤（左）與許瑋甯的兒子長相令眾人很好奇，藍心湄分享他像爸爸也像媽媽。（資料照，記者王文麟攝））

除了好友的家庭話題，藍心湄也分享私下飲食與養生祕訣。她笑言自己不嗜甜，卻無法抗拒炸物，「點1000元的鹽酥雞外帶已經是日常，一週安排自己兩天放縱。」甚至常由媽媽親自操刀幫她炸，因為能控制油的新鮮度和溫度。至於如何維持好狀態？她直言是靠快走，幾乎每天走超過2萬步，以最自然的方式維持體態。

談到近日震撼演藝圈的江祖平案，藍心湄展現強烈正義感。她特別以「921大地震26週年」作比喻，感性表示：「26年前地震瞬間，很多人失去親人、失去一切，那種害怕與痛苦至今仍在。如果受害者是自己的親妹妹，我的心一樣會痛、會不捨。」

藍心湄強調，無論身分地位高低，都該誠實面對錯誤，「犯錯，就誠心向社會大眾道歉；犯罪，就要誠實接受懲罰、坐牢，天王老子都一樣。」展現身為資深藝人的社會責任感。

