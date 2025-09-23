晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

藍心湄洩許瑋甯愛子長相 爆邱澤當爸話更少

藍心湄談江祖平案，以「921大地震」比喻受害者痛苦，強調正義立場。（記者潘少棠攝）藍心湄談江祖平案，以「921大地震」比喻受害者痛苦，強調正義立場。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藍心湄昨出席《女人我最大》一年一度的粉美賞頒獎典禮，聊起許瑋甯與邱澤的兒子，身為媒人的她大方笑說：「你覺得我沒看過嗎？」笑說小孩長相第一天像爸爸、第二天像媽媽，個性活潑、力氣很大。

至於邱澤當爸後的轉變，藍心湄打趣回應：「他私下本來話就少，當爸後話更少了，應該是真的太忙，都專注在兒子身上。」她也透露夫妻倆現在生活過得非常好，會再與他們相約聊聊近況。

邱澤（左）與許瑋甯的兒子長相令眾人很好奇，藍心湄分享他像爸爸也像媽媽。（資料照，記者王文麟攝））邱澤（左）與許瑋甯的兒子長相令眾人很好奇，藍心湄分享他像爸爸也像媽媽。（資料照，記者王文麟攝））

除了好友的家庭話題，藍心湄也分享私下飲食與養生祕訣。她笑言自己不嗜甜，卻無法抗拒炸物，「點1000元的鹽酥雞外帶已經是日常，一週安排自己兩天放縱。」甚至常由媽媽親自操刀幫她炸，因為能控制油的新鮮度和溫度。至於如何維持好狀態？她直言是靠快走，幾乎每天走超過2萬步，以最自然的方式維持體態。

談到近日震撼演藝圈的江祖平案，藍心湄展現強烈正義感。她特別以「921大地震26週年」作比喻，感性表示：「26年前地震瞬間，很多人失去親人、失去一切，那種害怕與痛苦至今仍在。如果受害者是自己的親妹妹，我的心一樣會痛、會不捨。」

藍心湄強調，無論身分地位高低，都該誠實面對錯誤，「犯錯，就誠心向社會大眾道歉；犯罪，就要誠實接受懲罰、坐牢，天王老子都一樣。」展現身為資深藝人的社會責任感。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中