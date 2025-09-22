司徒苦尋不到陳寶蓮之墓 阮玲玉雕像前感嘆人言可畏

司徒前往香港寶福山，目睹張國榮靈位與沈殿霞、羅文比鄰。（司徒提供）

記者傅茗渝／專訪

YouTube頻道《看你老墓》主持人司徒以尋墓為志趣，他無懼鬼月禁忌，趕在鬼門關之前前往港滬，把墓園當成追星現場。他苦嘆在上海青浦福壽園，手握陳寶蓮之墓線索卻苦尋無果，也在阮玲玉紀念碑的雕像前感嘆「人言可畏」的浮雕寓意。

上海青浦福壽園的阮玲玉紀念碑，白色臥像寓意「人言可畏」。（司徒提供）

司徒事前知曉陳寶蓮墓上有英文名字、白色雕像，還是阮玲玉紀念碑的「鄰居」，不過現場尋遍上千座墓，卻苦尋不到，他說：「在找的過程裡，常常發現很多驚喜，你沒有想要找的人，他就出現了；你找了很久的，怎麼找都找不到。」至於阮玲玉，司徒在她的雕像前感慨良多。阮玲玉原本長眠於聯義山莊，文化大革命期間墓毀屍骨無存，如今福壽園紀念碑石像下的「七嘴八舌」浮雕則寓示「人言可畏」。

請繼續往下閱讀...

此外，司徒也曾探訪過香港寶福山，直擊張國榮靈位與摯友羅文、沈殿霞相伴的畫面，張國榮靈位上鐫刻「當年情常在心，紅塵夢醒無憾」十字箴言，正是林夕親筆題字。而傳奇影星林黛墓園天使雕像也是影迷朝聖地，其墓照更屢屢遭取走收藏，印證巨星魅力永恆不朽。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法