娛樂 最新消息

李多慧進軍銀幕喊想見鬼 嚇壞《辛亥隧道》演員

李多慧超大膽愛看恐怖片，嗨喊想見鬼。（華映提供）李多慧超大膽愛看恐怖片，嗨喊想見鬼。（華映提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕啦啦隊女神李多慧首度進軍台灣大銀幕，參演的電影《辛亥隧道》昨宣布開鏡，膽子超大的她放話「想見鬼」，更說：「我不怕鬼，很愛看恐怖片。」嚇得其他演員直說：「我們可沒有這樣想喔！」

古斌（左起）、蒲禾菲、季芹、李多慧、導演簡學彬、李李仁、小春、王品澔出席《辛亥隧道》開鏡儀式。（華映提供）古斌（左起）、蒲禾菲、季芹、李多慧、導演簡學彬、李李仁、小春、王品澔出席《辛亥隧道》開鏡儀式。（華映提供）

「辛亥隧道」因附近有殯儀館及墳地被封「最陰路段」，電影將揭開隧道鬧鬼的起源。李多慧飾演台韓混血兒，導演簡學彬透露她的角色堪稱全片最辛苦，表示她在台灣很受矚目，相信這次選角令觀眾驚喜。

片中季芹和李多慧飾演母女，季芹直誇「女兒」很可愛，上表演課很認真，李多慧嘴甜回說：「媽媽長得太年輕，我們看起來比較像姊妹吧！」大讚季芹毫無前輩架子，相處起來很自在。

李李仁首度參演鬼片，片中飾演教授，致力研究辛亥隧道的靈異現象，他說：「辛亥隧道是我從小以來的記憶，也是很多台北人的共同回憶，所以想挑戰看看。」

此外，王品澔扮李李仁的學生，新人蒲禾菲演出神秘的舞蹈家，古斌和小春則是計程車司機好友，4人都因隧道怪現象而改變命運。《辛亥隧道》將於明年在台上映。

