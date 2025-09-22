晴時多雲

娛樂 最新消息

《男公館》6帥釜山飆魅力招客 王彩樺嗨爆大尺度 台灣男神夜遊捕獲野生日本男神

《男公館》前進釜山影視節，王彩樺（右五）驚喜現身被眾男星「公主抱」；左起辛誌諭、羅宏正、周予天、石知田、吳思賢、陳奕、張立昂、導演郝心翔、監製張正芬。（達騰娛樂提供）《男公館》前進釜山影視節，王彩樺（右五）驚喜現身被眾男星「公主抱」；左起辛誌諭、羅宏正、周予天、石知田、吳思賢、陳奕、張立昂、導演郝心翔、監製張正芬。（達騰娛樂提供）

〔記者傅茗渝／綜合報導〕台灣影集《男公館》昨在韓國釜山影視節亞洲內容暨電影市場展舉辦記者會，吸引各國發行商與平台熱烈關注，甚至有粉絲自掏腰包入場支持。客串貴婦的王彩樺盛裝現身，不僅與主演張立昂、羅宏正、周予天、吳思賢、石知田打趣互動，還被男神們輪番「公主抱」，瞬間搶走焦點。

王彩樺笑說因與製作人陳奕有「大尺度親密戲」立刻答應客串，戲外又是吳思賢的乾媽，特別飛來釜山站台。陳奕當場連忙阻止她爆料尺度，王彩樺不改綜藝本色大膽回：「陳奕你老婆在台下，我老公也在，我們是專業演員，不用怕！」

張立昂在現場以流利英文加韓文自任「翻譯擔當」，獲國際片商讚賞。吳思賢自嘲是穿最少的男公關，省下治裝費換來每餐「吃雙份」的福利。羅宏正剪短髮亮相，重現主視覺造型。周予天則爆料拍戲期間大家玩撲克牌，輸家要請釜山咖啡，結果「輸家」羅宏正真的請了10杯。

羅宏正（右起）、石知田、張立昂夜遊釜山海雲台，巧遇日本男神小栗旬（左二）開心合影。（翻攝自臉書）羅宏正（右起）、石知田、張立昂夜遊釜山海雲台，巧遇日本男神小栗旬（左二）開心合影。（翻攝自臉書）

眾演員首次參加釜山影視節，收工後還夜遊海雲台，意外捕獲野生日本男神小栗旬。監製辛誌諭興奮說，當初正是因看小栗旬演男公關電影才萌生製作《男公館》的念頭。石知田更現場做出小栗旬電影《漂撇男子漢》的招牌飛踢動作，與小栗旬用英文打招呼、自拍留念，為釜山行添上驚喜彩蛋。

