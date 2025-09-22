《人物專訪》劉承恩從低潮到黑潮 拚拿金鐘獎金修祖墳

劉承恩來自戲曲世家，認為戲劇真的能療癒人。（記者胡舜翔攝）

記者李紹綾／專訪

劉承恩在《星空下的黑潮島嶼》飾演「王章」，面臨絕望困境。

（客家電視台提供）

劉承恩以客台影集《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘60迷你劇男配角獎，將與同劇的黃河，以及朱宥丞、周厚安、施名帥、黃冠智共同角逐。他坦言，聽到得獎有10萬元獎金時，燃起了企圖心，若順利鍍金，計畫將獎金用來修祖墳，「墓碑前幾年裂掉了，我一直想存錢，可是存不到，想讓87歲的爺爺、奶奶安心。」

劉承恩來自戲曲世家，爺爺、奶奶都是京劇演員，但他們反而不希望他投入這一行，擔心他會吃苦。他的母親則抱持支持態度，告訴他：「我不知這一行會發生什麼事，你是我兒子，你自己決定，我只會支持你。」然而，劉母幾年前因大腸癌離世，臨終仍叮囑他不要難過：「人生的每一天都在倒數，我們沒有時間難過，要珍惜當下。」媽媽的遺言成了他堅持下去的動力。

得知入圍金鐘後，劉承恩焦慮到逃避，神隱2天不回訊息、不接電話，他甚至獨自搭上一班不知終點的火車，「火車到了苗栗，我在玉清宮靜坐了一個下午，心裡變得很平靜，希望能帶來好運。我原本沒有企圖心也很不安，不知道自己還能做什麼。但後來想，既然找到了目標，就要用盡一切力量，盡力去達成，讓自己被看見。」

劉承恩從京劇、舞台劇跨領域到電視圈，他過去幾年，過著幾乎零收入的生活，「我不敢讓奶奶知道，因為她每天買早餐給我，我就吃那一餐，之後就騎機車漫無目的閒晃」，爺爺甚至告訴他：「我們不求大富大貴，只求穩定，沒關係啦！你去找個保全工作就好了，不要讓我們擔心。」他曾求職過超商、保全的工作，但都被拒絕，直喊：「那時候真的很無助。」

因此，參與《星空下的黑潮島嶼》的那幾個月，劉承恩格外珍惜，「每天早上看到服裝、化妝組的人，他們人非常好，也一直鼓勵我，讓我覺得很感謝，因為他們讓我覺得自己好像還不錯。」

從低潮到入圍金鐘，劉承恩沒有把這個過程看成榮耀，而是把它當成一場持續的修行，他感慨說：「戲劇真的能療癒人，我自己就是受惠者。如果觀眾也能因為我的演出得到一點什麼，那就是最大的價值。」

