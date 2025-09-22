陳漢典喜孜孜 預告婚宴歡樂派

陳漢典報喜婚訊後，甜笑藏不住。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳漢典與Lulu日前無預警宣布閃婚，震撼演藝圈。昨他以一日店長身分出席品牌活動，首次在公開場合亮相，臉上藏不住幸福笑容。

陳漢典（左）透露與Lulu的婚禮會走歡樂風。（翻攝自臉書）

談及兩人12年交情從好友升級為伴侶，陳漢典語帶真摯：「我真的找到了一個，不說話也不會尷尬的人，很難得。」展現對新婚生活的滿滿期待。回憶求婚過程，陳漢典自嘲美中不足，因為現場沒有音樂，顯得有點乾：「應該要有音樂，但音樂在我心裡。」他強調公開婚訊並無刻意挑選時機，只是等彼此心意確定、時間成熟，才願大方分享喜悅。

至於婚宴規劃，他透露不一定是世紀婚禮，但一定會很歡樂，不是迪士尼公主風。他也笑稱關於Lulu肚皮進度希望低調處理、保護另一半。陳漢典還分享小S得知喜訊後笑喊：「你敢騙我，你就完蛋！」但隨即獻上祝福；吳宗憲則驚訝20分鐘難以置信，最後仍欣慰開心。

被問到吳宗憲承諾「200萬大紅包」是否已兌現？他笑著連連揮手否認：「還沒！」至於婚宴是否定在明年1月？他僅說：「我們已經練習過很多次紅毯，不久的將來會慢慢告訴大家。」

